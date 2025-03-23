مسلسل حسبة عمري الحلقة الثامنة.. روجينا تفر من المؤسسة النسوية لحقوق المرأة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل والاتفاق على الطلاق، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حسبة عمري

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل حسبة عمري، بمواجهة قوية بين هند (روجينا) وزوجها فاروق (عمرو عبد الجليل)، حيث تقرر هند العودة إلى المنزل لتأخذ كل الأوراق المهمة، في ظل تصاعد الخلافات بينهما.

في المقابل، يلجأ فاروق إلى صديقه لمساعدته في حل المشكلة، لكنه سرعان ما يغيّر رأيه بعد أن كان يفكر في إعادة لمّ الشمل مع زوجته.

في محاولة منها لفهم حقوقها بعد الطلاق، تتوجه هند إلى إحدى المؤسسات النسائية التي تُعنى بشؤون المرأة لكنها، وبعد وقت قصير من حضورها جلسة التوعية، تشعر بعدم قدرتها على الاستمرار وتقرر الانسحاب.

على الجانب الآخر، يلتقي فاروق بحبه القديم، بينما تستمر هند في البحث عن إجابات، فتتواصل مع رانيا يوسف، التي تذكرها بأن فاروق سبق وكان على علاقة لها في الماضي ويحاول الوصول لها في الحاضر حيث أرسلت هند لها رسالة غير لائقة عبر فيسبوك من حساب فاروق مما حاول فاروق تبرير الموقف وتهدئة الأمور، وفي النهاية، يتفقان على اللقاء لمناقشة الأمر.

تُختتم الحلقة بمشهد فلاش باك لهند، حيث تتذكر لحظة مؤثرة من ماضيها عندما اكتشفت أن فاروق اشترى خاتمًا لرانيا فريد شوقي في ذلك الوقت، راقبت الموقف، لكن لاحقًا سمعت فاروق يقول إنه كان يُهدي الخاتم لصديقه، مما جعلها تتساءل إن كانت قد ظلمته في الماضي.

تنتهي الحلقة على تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت هند ستغير موقفها تجاه فاروق، أم أن الجراح القديمة ستظل حاجزًا بينهما؟



مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

مسلسل حسبة عمري

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.



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