مسلسل حسبة عمري الحلقة الخامسة.. روجينا تلجأ للقانون للانتقام من زوجها

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري

تزداد حدة التوتر بين روجينا وزوجها، حيث حاولت إصلاح الأمور بينهما بالعودة إلى المنزل، لكنها فوجئت بتغييرات كبيرة، لم يقتصر الأمر على تغيير ديكور البيت وطمس الذكريات المشتركة، بل تجاوز ذلك إلى تغيير مفتاح الشقة وإضافة علاقة قديمة له على الفيسبوك، مما زاد من غضبها.

لم تجد روجينا ملاذًا سوى اللجوء إلى صديقاتها، حيث بدأت تفضفض لهن عن معاناتها وبينهن، نصحتها إحدى السيدات، وهي محامية متقاعدة، بإجراءات قانونية يمكنها من خلالها استعادة حقوقها.

بناءً على ذلك، استعانت روجينا بمحامي تعرفه منذ زمن، بينما لجأ زوجها، الذي يجسد دوره عمرو عبد الجليل، إلى محامية خاصة به، والتي اقترحت عليه تقديم بلاغ ضدها بتهمة السرقة.

مسلسل حسبة عمري

في تصعيد جديد، قررت روجينا سحب أموال زوجها من حسابه باستخدام بطاقة الفيزا، مما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر بينهما.

مع تصاعد الأحداث، استعادت روجينا ذكرياتها، خاصة علاقتها بالدكتورة نهلة، التي تلعب دورها رانيا فريد شوقي. تعود القصة إلى فترة إنفلونزا الطيور، عندما تعرف عليها زوجها للمرة الأولى خلال زيارة طبية لضمان سلامتهم، ومع فتح عمرو عبد الجليل لصفحات الماضي، يبدو أن المواجهات بينهما لن تتوقف قريبًا.



مسلسل حسبة عمري

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



بدأ عرض مسلسل حسبة عمري من يوم السبت الماضي 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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