موعد إعادة الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري وتردد القنوات الناقلة

يبحث الكثير من محبي الدراما المصرية عن موعد إعادة الحلقة الثانية من مسلسل "حسبة عمري"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ويعرض خلال موسم رمضان 2025. وفي هذا التقرير، نقدم لكم مواعيد العرض والإعادة، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حسبة عمري"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري تصاعدًا في الأحداث، حيث قررت هند "روجينا" ترك منزل زوجها فاروق "عمرو عبد الجليل" بعد خلاف بينهما، واضطرت للذهاب إلى منزل شقيقها. ومع ذلك، شعرت بالحرج من البقاء هناك، فاختارت قضاء ليلتها في الشارع. وخلال تجوالها، التقت بسيدة مشردة تجسدها الفنانة إلهام شاهين، التي كشفت لها أنها كانت ميسورة الحال، لكن ابنتها استولت على أموالها وطردتها من منزلها.

قصة مسلسل "حسبة عمري"

المسلسل يتناول الصراعات الزوجية التي تنشأ بعد سنوات طويلة من الزواج، حيث تواجه سوسن "روجينا" مشاكل كبيرة مع زوجها فاروق "عمرو عبد الجليل" بعد سفر ابنتهما. تتصاعد الأحداث عندما تقرر سوسن تطليق نفسها وتطالب بحقها في "الكد والسعاية"، ليدخل الثنائي في معركة قانونية واجتماعية معقدة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "حسبة عمري"

قناة DMC:

موعد العرض الرئيسي: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر.

مواعيد الإعادة:

الساعة 8:00 صباحًا.

الساعة 3:45 مساءً.



تردد القناة: 11449 أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.



قناة النهار:

موعد العرض الرئيسي: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

تردد القناة: 11785 رأسي (V)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.



منصة Watch It:

المسلسل متاح للمشاهدة في أي وقت بعد عرضه على القنوات التلفزيونية.



أبطال مسلسل "حسبة عمري"

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:

روجينا في دور سوسن.

عمرو عبد الجليل في دور فاروق.

إلهام شاهين في دور السيدة المشردة.

محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق.

إخراج: مي ممدوح.

تأليف: محمود عزت.

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