ملخص أحداث مسلسل حسبة عمري الحلقة الثانية.. روجينا تواجه التشرد وظهور مميز لإلهام شاهين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة، المكون من 15 حلقة، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل، والعمل في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري حول روجينا وعمرو عبد الجليل، بعد المشاجرة العنيفة بين الفنانة روجينا وزوجها عمرو عبد الجليل، اضطر الأخير إلى طردها من المنزل في ساعة متأخرة من الليل.

وجدت روجينا نفسها بلا مأوى أو مال، فلجأت إلى منزل شقيقها، لكنها لم تخبره بما حدث وبعد فترة قصيرة من الوقت، أوصلها إلى منزلها، لكنها تفاجأت بأن زوجها لم يستجب عندما حاولت الاتصال به، مما دفعها للبقاء في الشارع.

في مشهد مؤثر، التقت رحيل بسيدة مشردة تجسدها الفنانة إلهام شاهين، والتي تعيش في الشارع بعد أن طردتها ابنتها، حيث قدمت شاهين أداءً قوياً يضيف بعدًا دراميًا مؤثرًا للحلقة، حيث تعكس حال المرأة التي تجد نفسها بلا مأوى بسبب أقرب الناس إليها.

مسلسل حسبة عمري

مع طلوع الصباح، توجهت روجينا إلى عملها في النادي الرياضي مرتدية ترينج، محاولةً إخفاء أزمتها عن صديقتها، التي تؤدي دورها الفنانة نادين.

واستمرت روجينا في العمل، حيث لجأت إلى الفراشة طالبةً منها السماح لها بالمبيت في إحدى الغرف خِفيةً عن إدارة النادي.

وخلال الليل، استغرقت روجينا في ذكرياتها، متأملة في قرارها السابق بترك مهنتها كمضيفة طيران من أجل التفرغ لحياتها الزوجية، وهو القرار الذي أصبح الآن موضع تساؤل.

في المقابل، بدأ عمرو عبد الجليل في تغيير ديكورات الشقة مستغلاً غياب زوجته، وكأنه يمحو أثرها من حياته.

كما قرر الاستقالة من عمله، عازماً على الاتجاه إلى مشروع خاص يمنحه حرية أكبر، مما تدفعه قراراته الجديدة عن كشف شخصيته المتمردة ورغبته في التحكم بمصيره، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار حياته الزوجية.

تكشف الحلقة الثانية من مسلسل حسبة عمري عن تصاعد الأزمة بين روجينا وزوجها، حيث تجد البطلة نفسها عالقة بين الماضي الذي ضحّت من أجله، والحاضر الذي يسلبها كل شيء، بينما يمضي زوجها في تغيير حياته دون الالتفات إليها.



مسلسل حسبة عمري

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة وأبطاله



بدأ عرض مسلسل حسبة عمري من يوم السبت الماضي 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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