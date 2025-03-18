مسلسل حسبة عمري الحلقة الثالثة.. روجينا تطلب الطلاق وتستعيد ذكريات الماضي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري أحداث الحلقة الثالثة

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري بموقف صعب تمر به البطلة، حيث تجد روجينا نفسها مضطرة لقضاء ليلتها داخل النادي بعدما طردها زوجها، الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، من المنزل.

ورغم ذلك، لم تخبر أهلها أو صديقتها المقربة بما حدث، وبدت تائهة وهي تتجول في أرجاء النادي حتى انتبه رجال الأمن لوجود شخص مجهول في المكان، ليقرروا تفقد الأوضاع.

خلال اختبائها في غرفة الفراشة بالنادي، وتحاول روجينا الاتصال بهل ثم تتفاجئ بحضور ابنها، الذي يجسد دوره الفنان إسلام إبراهيم كضيف شرف في الحلقة، حيث جاء ليطمئن عليها بعد أن استشعر وجود مشكلة وقام بتوصلنا لمنزل صديقتها نادين

تتوجه روجينا إلى صديقتها نادين، حيث تروي لها تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى طردها من منزلها.

مسلسل حسبة عمري

تفاصيل مسلسل روجينا الحلقة 3

في هذه السياق، يحاول شقيقها علي الطيب التدخل لإنهاء الأزمة مع زوجها، ويتم ترتيب جلسة صلح بين الطرفين إلا أن الأمور لا تسير كما كان متوقعًا، إذ تطلب روجينا الطلاق، وهنا يظهر ابنها، الذي كان مسافرًا، ويفاجأ بالأزمة العائلية التي يعيشها والداه.

مع اقتراب نهاية الحلقة، تغرق روجينا في ذكرياتها، حيث تستعيد لحظات من زواجها في بداياته عندما كانت شابة صغيرة، بينما كانت ابنتها لا تزال طفلة.

كما تستعيد موقفًا جمعها بزوجها حين كان يشغل جزءًا كبيرًا من المنزل بورشة حرفية، مما أثقل كاهل الأسرة ماديًا، ودفعها حينها لمطالبته بإيجاد حل لهذه المشكلة التي أثرت على ميزانية المنزل.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.



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