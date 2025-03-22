مسلسل حسبة عمري الحلقة السادسة.. زوج روجينا يستعيد ذكريات الماضي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل والاتفاق على الطلاق، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري



شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري تصاعد حدة الخلاف بين هند (روجينا) وزوجها (عمرو عبد الجليل)، حيث قامت بسحب أمواله، مما دفعه لتحرير محضر سرقة ضدها بناءً على نصيحة محاميته.

لم تقف هند مكتوفة الأيدي، فلجأت إلى محاميها (محمود البزاوي)، الذي قرر بدوره اتخاذ إجراءات قانونية ضد الزوج.

مع تزايد حدة النزاع، حاولت ابنة هند (نور إيهاب) التدخل لحل الخلاف بين والديها، فلجأت إلى إحدى صديقات والدتها لمحاولة التوسط بينهما، إلا أن جهودها باءت بالفشل، مما جعل الأمور أكثر تعقيدًا.

مسلسل حسبة عمري

على الجانب الآخر، حاول الزوج (عمرو عبد الجليل) إعادة التواصل مع حبه القديم (رانيا فريد شوقي)، لكنه صُدم برد فعلها البارد، حيث لم تبادله المشاعر التي كان يأملها.

واختُتمت الحلقة بمشهد فلاش باك جمعه ب رانيا فريدشوقي، حيث ظهرا في مرحلة الشباب وهما قريبان للغاية، إلا أن العلاقة بينهما كانت معقدة، خاصة أنها كانت مطلقة في ذلك الوقت، بينما كان هو متزوجًا ولديه طفلان.

شهدت الحلقة الكثير من التوترات والتطورات التي زادت من تعقيد العلاقة بين الشخصيات، مما يفتح الباب أمام مزيد من الأحداث المثيرة في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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