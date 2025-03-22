مسلسل حسبه عمري الحلقة السابعة.. هند تقتحم منزلها بحثًا عن أوراق مهمة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حسبه عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل والاتفاق على الطلاق، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حسبه عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبه عمري

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حسبه عمري



تبدأ أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حسبه عمري بمفاجأة غير متوقعة، حيث تقوم "هند" (روجينا) بسحب أموال من حساب زوجها "فاروق" (عمرو عبد الجليل)، فور اكتشافه الأمر، يسارع فاروق بالاتصال بصديقه، طالبًا منه إيقاف الحساب قبل أن تتفاقم الأمور.

على جانب آخر، يتخذ ابن هند وفاروق قرارًا مثيرًا للجدل، حيث يغادر المنزل ويلجأ إلى طرق غير مشروعة عبر الإنترنت لكسب المال حتى يتمكن بالفعل من جمع مبلغ كبير، مما يسمح له بشراء شقة فاخرة.

بعدها، يعرض على والدته الانتقال للعيش معه، لكنها ترفض العرض، إذ تشك في مصدر ثروته المفاجئة ورغم ذلك، يعبر لها عن أمنيته في لمّ شمل العائلة مجددًا.

في الوقت نفسه، يعترف فاروق لصديقه بأنه يتمنى العودة للعيش مع هند وابنهما، وأن تعود ابنته ليلى من الخارج ليجتمعوا كعائلة كما كانوا في السابق لكنه عندما يحاول الاتصال بهند، تتجاهل الرد عليه وبدلًا من ذلك، تتوجه إلى الشقة برفقة "إسلام إبراهيم"، ابن الدادة التي تعمل في النادي، حيث تدخل منزلها السابق بحثًا عن بعض الأوراق الهامة.

مسلسل حسبه عمري

تنتهي الحلقة بمشهد فلاش باك مؤثر، تستعيد فيه هند ذكرياتها مع زوجها فاروق، حيث كانت تحاول إقناعه بشراء شقة في التجمع، بينما كان يرفض بسبب انشغاله الدائم وعدم تخصيص وقت كافٍ لها.

الحلقة السابعة حملت العديد من التطورات الدرامية المشوّقة، تاركة المشاهدين في ترقّب لما سيحدث في الحلقات القادمة.



مواعيد عرض مسلسل حسبه عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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