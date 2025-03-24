مسلسل الغاوي الحلقة الثامنة.. شمس يعثر على الألماظ وابن شقيقته يموت بيد الخواجة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية:

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الغاوي

بعد محاولات عديدة، ينجح شمس في الحصول على الساعة الثمينة، بمساعدة محمد لطفي الذي يعاونه على الخروج من الفيلا لكن المفاجأة تأتي عندما يغدر به محمد لطفي ويتفق مع تامر شلتوت للاستيلاء على الساعة وبالفعل، يتمكنان من انتزاع الساعة من شمس، ثم يلقونه هو ورجاله في الطريق بلا حول ولا قوة.

بعدما تعرض شمس للخيانة وفقدان الساعة، يجد شمس نفسه أمام أزمة أخرى، حيث طرد محمد لطفي عائلة شمس من المخبأ، ما يضطر شمس إلى البحث عن مأوى جديد لهم، يطلب المساعدة من عائشة بن أحمد، التي توافق على إخفائهم في مكان آمن حماية من الخواجة عمرو عبد الجليل، في محاولة لإنقاذهم من الخطر المحدق بهم.

مسلسل الغاوي

مع تصاعد الأحداث، يحاول ابن شمس المخطوف الهرب من المخبأ، لكنه يقع في قبضة الخواجة عمرو عبد الجليل، الذي يلاحظه أثناء محاولته الفرار.

في لحظة مأساوية، يقوم الخواجة بدفع الطفل بقوة، ما يؤدي إلى وفاته في الحال، في مشهد صادم يغير مجرى الأحداث.

في تلك اللحظة، يتصل شمس بالخواجة لمواجهته، لكنه يتعرض لسخرية قاسية، حيث يخبره الأخير أن الجميع قد خدعوه واستولوا على الساعة إلا أن شمس يرد بصدمة غير متوقعة قائلًا: "لكن الألماظ لا يزال معي!"، وهنا تتغير موازين اللعبة تمامًا، لتُفتح الأبواب أمام صراع جديد في الحلقات القادمة.



قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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