مسلسل الغاوي الحلقة 12.. عائشة بن أحمد في ورطة وشمس ينقذها

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الغاوي

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الغاوي مفاجأة كبيرة، في الحلقة 12 من مسلسل الغاوي، تجد عائشة بن أحمد نفسها متورطة في قضية خطيرة بعدما قام الخواجة، الذي يجسد دوره عمرو عبد الجليل، بتلفيق تهمة لها انتقامًا منها بسبب مساعدتها لشمس ورغم ظهور شهود زور للإيقاع بها، لم يتخلى عنها شمس، حيث سارع للوقوف بجانبها وتمكن من إثبات براءتها بعد تقديمه الدليل القاطع الذي يدين الخواجة.

في الوقت نفسه، تحاول عائشة بن أحمد التقرب من والدها الذي يغيب عنها بسبب سفره المستمر، لكنها تواجه مشكلات عديدة مع زوجة أبيها التي وصلت إلى حد طردها من المنزل، مما يزيد من معاناتها.

على جانب آخر، لا يزال عباس أبو الحسن يبحث عن شمس بعدما سرق منه الساعة الثمينة في محاولة للوصول إليه، يلجأ إلى تعذيب الأشخاص الذين قدموا له المساعدة، في محاولة لاستخلاص أي معلومات عن مكانه.

مع تصاعد المواجهة، يشعر الخواجة بالخطر الشديد من شمس، مما يدفعه إلى نقل والدته المسنّة من المنزل، في خطوة تعكس خوفه من انتقام محتمل أو تصعيد جديد في الصراع الدائر.

مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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