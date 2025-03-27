موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 12 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة 12 من مسلسل "الغاوي"، الذي يشهد تطورات مشوقة في رحلة "شمس العدوي"، الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد مكي، ويرصد الموجز تفاصيل .

أحداث الحلقة 11 من مسلسل "الغاوي"

شهدت الحلقة 11 تطورات درامية مثيرة، حيث نشأت صداقة قوية بين "شمس العدوي" و"كعبلة" (أبيوسف) بعد أن أنقذه شمس من اعتداء خلال إحدى معارك الراب. هذه العلاقة تطورت بسبب شغفهما المشترك بالموسيقى.

في جانب آخر، تكشف الحلقة عن مفاجأة صادمة، حيث يعترف والد "نعمة" بقتلها مع "زيزو بساق حديد" حفاظًا على شرفه، مؤكدًا أن "ضربة أبو نوح" لم تكن القاتلة، مما يؤدي إلى القبض عليه، بينما ينهار "أبو نوح" بعد معرفته بالحقيقة.

مخططات هروب ومفاجآت غير متوقعة

في تطور آخر، يخطط "رضوان" لعملية هروب جريئة لـ"ميرفت" (نهال عنبر)، مستعينًا بـ"فاطمة" وحفيدتها. تنجح العملية ويُعقد قرانها سريعًا، لكن المجموعة تتعرض لهجوم مسلح، إلا أن "شمس" و"كعبلة" يتمكنان من تحويل الموقف إلى احتفال غير متوقع باستخدام ذكائهما للخروج من الأزمة.

تحولات صادمة في مصير الشخصيات

تتصاعد الأحداث عندما يعترف "كعبلة" وهو تحت تأثير جرعة زائدة من المخدرات بأنه خان "شمس" لصالح "الخواجة" بسبب تأنيب الضمير. وفي مواجهة أخرى، ينجح "شمس" في تنفيذ خدعة بارعة ضد "الخواجة"، حيث يظهر شخص يدّعي أنه ابنه من زواج سابق، مطالبًا بحقه في ميراث قدره 50 مليون جنيه. يُجبر "الخواجة" على دفع المبلغ، لكنه يكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية تمثيلية متقنة، مما يتركه في صدمة كبيرة.

مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل "الغاوي"

يُعرض مسلسل "الغاوي" عبر عدة قنوات ومنصات رقمية وفق الجدول التالي:

قناة ON: الساعة 7:15 مساءً.

الإعادة على ON: الساعة 11:30 صباحًا.

منصة "يانجو بلاي": الساعة 6:00 مساءً.



أبطال مسلسل "الغاوي"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:

أحمد مكي

عائشة بن أحمد

عمرو عبد الجليل

أحمد بدير

أحمد كمال

محمد لطفي

ولاء الشريف

كرم جابر

هاجر عفيفي

أبيوسف

تامر شلتوت

ظهور خاص للفنان "كزبرة"



المسلسل من تأليف "طارق كاشف" و"محمود زهران"، وإخراج "ماندو العدل"، وإنتاج شركة "سينرجي".

قصة مسلسل "الغاوي"

تدور أحداث المسلسل حول "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر الابتعاد عن عالم الجريمة لبدء حياة جديدة. إلا أن ماضيه يطارده، خاصة بعد عودة خصومه القدامى الذين يحاولون إعادته إلى الدوامة التي سعى للهروب منها.

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