مسلسل الغاوي الحلقة 13.. شقيقة شمس تصدمه بطعنة غير متوقعة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الغاوي



شهدت الحلقة 13 من مسلسل الغاوي تطورات درامية مشوقة، حيث خرج أحمد بدير من السجن بعد حصوله على البراءة، واستعاد صحته بالكامل ولكن الفرحة لم تكتمل، إذ تلقى صدمة قوية عندما اكتشف أن الحمام الذي كان يعتني به قد مات، وتبين أن "الخواجة" هو من تسبب في موته.

مسلسل الغاوي

في سياق آخر، لم يتوقف "شمس" عن ملاحقة الخواجة، حيث لجأ إلى حيلة ذكية لمنعه من الهروب، إذ قام بتزوير جواز سفره، مما عرقل خططه للسفر خارج البلاد.

أما عائشة بن أحمد، فقد أدركت أخيرًا أن "شمس" لا يحمل لها أي مشاعر حب حقيقية، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق، خاصة بعد عودة والدها وخروجه من السجن.

وفي مشهد آخر مؤثر، سارع "شمس" إلى لقاء "فاطمة" (عائشة بن أحمد) بعد علمه بأنها تستعد للسفر، وتمكن من الوصول إليها في اللحظات الأخيرة واعترف بحبه لها محاولًا منعها من مغادرة البلاد.

مسلسل الغاوي

مشاهدة مسلسل الغاوي الحلقة 13

على جانب آخر، تلقت "شمس" اتصالًا من شقيقته، التي أخبرته أنها ستتزوج "محمد لطفي"، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أعلنت أنها ستنتقم منه، معتقدة أنه السبب في وفاة ابنها.

ورغم تحذيرها له، قرر "شمس" الذهاب إليها لمواجهتها، لكنه تعرض لطعنة مفاجئة بسكين، مما زاد من تعقيد الأحداث وتصاعد وتيرة الصراع في الحلقات القادمة.



مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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