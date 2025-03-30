مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 14.. الشيخ علاء يرتكب جريمة وحسم يكشف المستور

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور، والعمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة

تبدأ الحلقة باستدعاء الشرطة لحسن (إياد نصار) بعد اكتشاف أن السيدة التي استأجر منها مسكنه وأجبرها على الزواج العرفي تعمل في الدعارة ورغم الاشتباه به، تمكنت الشرطة من إثبات براءته وإطلاق سراحه.

بعد خروجه من التحقيق، قرر حسن الابتعاد عن المكان نهائيًا وأخذ معه زوجته التي تجسدها ريهام عبد الغفور، إلى مكان آخر بحثًا عن الأمان.

على الجانب الآخر، تتصاعد الأحداث عندما يرتكب الشيخ علاء جريمة قتل بحق الرجل الذي كانت شقيقته بسمة تتحدث معه لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل كان ينوي قتلها أيضًا، إلا أن حمادة (فتحي عبد الوهاب) تدخل في اللحظة الأخيرة ومنعه.

مشاهدة الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة

وسط تصاعد الصراعات، يتخذ الشيخ علاء خطوة غير متوقعة ويتزوج شقيقة ريهام عبد الغفور، مما يزيد من تعقيد الأحداث وتشابك المصائر.

مع اقتراب نهاية الحلقة، تحاول ريهام عبد الغفور تحسين علاقتها بحسن، خاصة أن زواجهما كان مجرد اتفاق على الورق لكنها تفاجأت بتغير تصرفاته، وعندما واجهته بالأمر، جاءت الصدمة الكبرى عندما أخبرها أن زوجها الحقيقي، حمادة (فتحي عبد الوهاب)، لا يزال على قيد الحياة.



تنتهي الحلقة على وقع هذه الصدمة، مما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مصير الشخصيات وما تخبئه الحلقات القادمة.



مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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