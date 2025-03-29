مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 13.. طلاق بسمة والشرطة تستدعي حسن

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور ، والعمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ظلم المصطبة

تبدأ أحداث الحلقة 13 من مسلسل ظلم المصطبة بكشف سر بسمة، شقيقة حمادة (فتحي عبد الوهاب)، بعد تصوير فيديو لها داخل شقة رجل غريب، مما أشعل الفضيحة بين الأهالي، وصُدم زوجها حين علم بالأمر، فأخذها إلى منزل عائلتها وقرر طلاقها.

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة

تصاعدت الأزمة عندما أصرّ شقيقها الشيخ علاء على قتلها لاستعادة "شرف العائلة"، بينما حاول حمادة تهدئة الأمور، في الوقت الذي أقسمت فيه بسمة أنها لم ترتكب أي خطأ.

على الجانب الآخر، عرضت الجارة حسن (إياد نصار) عليه الزواج العرفي لحمايتها من بطش شقيقها، وهو القرار الذي اتخذته بموافقة زوجته، التي شعرت بالضيق من الأمر لكنها وافقت في النهاية، ووافق حسن على الزواج بهدف إنهاء الأزمة والسفر سريعًا للخروج من الموقف.

في تطور آخر، قام زوج شقيقة حسن بالتعاون مع حمادة لتدبير مكيدة للإيقاع به لكن حسن أدرك الفخ في اللحظات الأخيرة، ورفض لقاءهم، واكتفى بالاتصال بشقيقته لتحذيرها، مؤكدًا أن زوجها يسلمه إلى حمادة.

صُدمت شقيقته من حديثه وقررت طلب الطلاق فورًا، مما فتح بابًا جديدًا من الأزمات داخل العائلة.

وفي نهاية الحلقة، دقت الشرطة باب شقة حسن طالبة استدعاءه للتحقيق.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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