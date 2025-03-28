مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 12.. ريهام عبد الغفور تواصل الهروب وبسمة تواجه الفضيحة

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور بعد إعادة الحياة لفتحي عبد الوهاب والبحث عن ريهام عبدالغفور وابنته، حيث يتم عرض العمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل ظلم المصطبة، بأن "حنان" (ريهام عبد الغفور) كل ما رأته لم يكن سوى حلم، إذ لم يأتي فتحي عبد الوهاب إلى منزلها كما تخيلت، في الوقت نفسه، قام "حسن" (إياد نصار) بإبلاغ زوجة "فارس" بضرورة مغادرة المنزل والعودة إلى أهلها، دون أن يخبرها بوفاته.

بعد تصاعد الأحداث، قرر "حسن" (إياد نصار) اصطحاب "حنان" (ريهام عبد الغفور) والانتقال للعيش في مكان آخر، هربًا من الأوضاع المتوترة والمشاكل التي تحاصرهم.

ذهب الشيخ "علاء" (أحمد عزمي) لطلب يد شقيقة ريهام عبد الغفور للزواج، إلا أن أخاه "منصور" (فتحي عبد الوهاب) علم بالأمر، مما أشعل الخلاف بينهما، لم يكتفي فتحي عبد الوهاب بالغضب، بل فضح شقيقه أمام زوجته، التي صُدمت عندما اكتشفت نيته الزواج من أخرى، لكنها رغم ذلك وافقت على زواجه.

على الجانب الآخر، تورطت "بسمة" (شقيقة منصور وزوجة شقيق ريهام عبد الغفور) في فضيحة مدوية، بعدما تم ضبطها أثناء توجهها إلى شقة أحد زملائها مما تسبب الأمر في إثارة أزمة كبيرة مع زوجها، الذي علم بما حدث، وانتهى الموقف بتحرير محضر ضدها، مما زاد من تعقيد الأمور.

حملت الحلقة 12 العديد من المفاجآت، حيث تداخلت المشاعر بين الصدمة والخيانة والمواجهة، تاركة الشخصيات أمام مصير مجهول في الحلقات القادمة.

مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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