ملخص أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 11.. ريهام عبد الغفور تفاجأ بزوجها الميت حيًا

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، صراعات جديدة مما أثارت تشويق الجمهور بعد إعادة الحياة لفتحي عبد الوهاب والبحث عن ريهام عبدالغفور وابنته، حيث يتم عرض العمل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل ظلم المصطبة

أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة

تبدأ الحلقة 11 من مسلسل ظلم المصطبة بالقبض على حسن (إياد نصار) بعد تورطه في مشاجرة مع فارس فوريرة (أحمد كمال)، الذي كان يسعى فقط لكسب رزقه، أثناء التحقيق، سأل فارس (ريهام عبد الغفور) عن سر مجيئهم البلد، فأخبرته أنهم قادمون من الإسكندرية وأدرك حينها أن حسن لم يذكر اسمه في المحضر، مما دفعه لإطلاق سراحه ودعوته لمقابلته لاحقًا.

خلال اللقاء، فاجأ فارس حسن باقتراح غير متوقع، حيث وصفه بأنه "راجل جدع" وعرض عليه العمل معه والانضمام إلى رجاله.

في الوقت ذاته، استغربت نورا كيف تمكن حسن من الخروج من الحجز دون توجيه أي تهم إليه، خاصة أنهم يعتقدون أن اسميهما مطلوبان في قضية قتل فتحي عبد الوهاب، الذي يُفترض أنه ميت، لكنه في الواقع لا يزال حيًا.

ظهر صبحي، الشخص الذي سبق أن نصب على حسن، مجددًا، مما دفع حسن للبحث عن مكان يبيت فيه، ليأخذه فارس إلى منزله لكن المفاجأة كانت أن صبحي متواطئ مع فتحي عبد الوهاب، ويبحثان عن حسن للإيقاع به.

في خط درامي آخر، يسعى الشيخ علاء (أحمد عزمي) للزواج من شقيقة نورا الصغرى بعد أن تقرب منها أثناء تعليمها القرآن والشريعة الاسلامية، ما يثير الشكوك حول نواياه الحقيقية.

من جهة أخرى، يحاول صبحي رشوة أحد رجال فارس لمعرفة مكان حسن، لكنه لم يكن يعلم أن الشاب متفق مع حسن لتنفيذ خطة للإيقاع به في الوقت نفسه، يقرر فارس دعم حسن ومساعدته ضد صبحي.

يتعرض فارس لإطلاق نار، لكنه لا يستطع حسن نقله إلى المستشفى، فيقرر دفنه بنفسه.

في مشهد صادم آخر، تتفاجأ نورا وهي في غرفة نومها بوجود فتحي عبد الوهاب حيًا، يحتضن ابنتهما، بعد أن كانت تعتقد أنه مات، مكا يضعها في موقف مرعب وغير متوقع.

هذه الحلقة مليئة بالتطورات المفاجئة التي تزيد من تعقيد الأحداث وتكشف عن صراعات جديدة بين الشخصيات.

مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، ويضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد، مما يعزز من جاذبية العمل ويعد بمشاهد درامية قوية ومؤثرة.

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال الموسم الرمضاني 2025 على عدة قنوات ومنصات رقمية، مع مواعيد عرض وإعادة متنوعة لتناسب جميع المشاهدين، إليك القنوات الناقلة ومواعيد العرض كالتالي:

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تعرض قناة الحياة مسلسل ظلم المصطبة حيث العرض الأول في الساعة 8:15 مساءً والإعادة في الساعة 1:15 صباحًا.

كما تعرض قناة DMC المسلسل حيث العرض الأول في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 6:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:00 ظهرًا.

كما توفر منصة Watch It عرض مسلسل ظلم المصطبة يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً للمشاهدة عبر الإنترنت.



قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلط العمل الضوء على القوانين العرفية التي تحكم المجتمع الريفي، والتي قد تكون غير عادلة أحيانًا، مما يؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير علاقاتهم.

من خلال قصص إنسانية ورومانسية مؤثرة، يعرض المسلسل كيف تؤثر هذه القوانين في مصائر الشخصيات، مما يخلق صراعات حقيقية تتسم بالدراما والتشويق.

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