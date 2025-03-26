مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 10.. ضرب إياد نصار بالمطواة في مشاجرة ⁩

واصل مسلسل ظلم المصطبة، الذي يُعرض على شاشات dmc والحياة، تصدّره للمشهد الدرامي، حيث شهدت أحداث الحلقة التاسعة تطورات درامية مشوّقة. ويرصد الموجز التفاصيل.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل ظلم المصطبة

بدأت الحلقة بذهاب سحر (بسمة) إلى شقة حبيبها سامح، حيث تتعرف على زوجها وليد (محمد علي رزق)، وتدفع مقدم الشقة التي ستنتقل إليها معه في الإسكندرية قبل أن تغادر. وفي سياق متصل، يرافق حسن (إياد نصار) هند (ريهام عبد الغفور) للبحث عن صبحي، حيث يستقر معها في غرفة متواضعة، ويبدأ العمل كبائع قطع غيار في السوق. في الوقت ذاته، تحاول عبير، شقيقة حسن، بيع الورشة.

وتزداد حدة الصراع في السوق، حيث يدخل حسن في مواجهة مع زعيم السوق بعد أن فرض عليه إتاوة، مما يؤدي إلى شجار يُصاب خلاله حسن بجرح بسلاح أبيض، ويُستدعى إلى القسم من قبل أمين الشرطة. وعلى صعيد آخر، يتم القبض على أسامة أبو العطايا (ضياء عبد الخالق) في قضايا نصب، ليزوره حمادة (فتحي عبد الوهاب) بهدف معرفة مكان حسن، ليكشف له أن حسن تزوّج من هند بعقد عرفي. وتنتهي الحلقة بهذه المفاجأة المثيرة.

مواعيد عرض مسلسل "ظلم المصطبة"

تُعرض حلقات المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، مع إعادة في 1:15 ظهرًا. أما على قناة dmc، فتعرض الحلقة لأول مرة في 12:15 بعد منتصف الليل، مع إعادتها في 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا.

"ظلم المصطبة".. دراما تناقش قضايا اجتماعية جريئة

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي للمسلسل، حيث سلط الضوء على الأزمات التي تواجهها شخصية ريهام عبد الغفور، بالإضافة إلى مشاهد تكشف استغلال بعض الجماعات للعادات والتقاليد بطرق رجعية، مثل ممارسة "لحس النار" أو ما يُعرف بـ البشعة.

العمل الفني والمشاركون في "ظلم المصطبة"

المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، وبسمة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. كما كشفت منصة واتش ات عن البوستر الرسمي للمسلسل، والذي ظهرت فيه الفنانة بسمة بالحجاب، ما أثار فضول الجمهور حول شخصيتها في العمل.

يبقى مسلسل ظلم المصطبة واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية التي تثير الجدل هذا الموسم، بطرحه لقضايا اجتماعية جريئة وصراعات درامية مشوقة تجذب أنظار المشاهدين.

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