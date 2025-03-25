أزمة إعلان بلبن.. إجراءات قانونية ضد بلبن بسبب إعلان مسيء.. ما القصة؟

تصاعدت حدة الجدل بين شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى وسلسلة محلات "بلبن"، بعد بث إعلان تجاري اعتبرته "العبد" إساءة مباشرة لمؤسسها الراحل، مما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة بوقف الإعلان فورًا. ويرصد الموجز تفاصيل الأزمة في التقرير التالي.

تفاصيل الأزمة بين "العبد" و اعلان بلبن

في بيان رسمي، أعربت شركة العبد عن استيائها من الإعلان، مشيرة إلى أنه يحتوي على إيحاءات تسيء إلى مؤسسها أحمد عبدالرحيم العبد، أحد رواد صناعة الحلويات في مصر. وأوضحت الشركة أن الإعلان أظهر شخصية ترتدي بدلة قديمة مشابهة لما كان يرتديه المؤسس، مع خلفية وتصميم مستوحى من العلامة التجارية لـ"العبد"، بالإضافة إلى استخدام ألوان وعناصر بصرية مماثلة لشعارها الرسمي.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل الإعلان أيضًا تلميحًا لأزمة صحية تمر بها الشخصية، وهو ما رأته "العبد" تجاوزًا غير مقبول يمس سمعتها، ويتخطى حدود المنافسة العادلة ليصل إلى حد التشهير.

إجراءات قانونية لحماية العلامة التجارية

في إطار تصعيدها للأزمة، أكدت "العبد" أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "بلبن"، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن علامتها التجارية وصورتها أمام الجمهور. كما دعت الجهات الرسمية إلى التدخل السريع لحماية الشركات الوطنية من الإعلانات التي قد تؤثر على سمعتها وتضر بتنافسية السوق المصري.

إعلان بلبن يثير غضبًا واسعًا

لم يكن اعتراض "العبد" هو الوحيد على إعلان "بلبن"، إذ أثار الإعلان موجة من الغضب في أوساط المجتمع النوبي، بعد ظهور الممثل سليمان عيد بشخصية تحاكي النوبيين مستخدمًا لهجتهم وزيهم التقليدي، وهو ما اعتبره كثيرون تنميطًا مسيئًا وتمييزًا ضدهم.

يأتي هذا الجدل في ظل تزايد اعتماد الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لإعلاناتها، مما يطرح تساؤلات متزايدة حول المعايير الأخلاقية المتبعة في صناعة التسويق والإعلانات التجارية.

رسالة "العبد" إلى عملائها

في ختام بيانها، وجهت "العبد" رسالة إلى عملائها وشركائها، مؤكدة تمسكها بقيم المنافسة العادلة والالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء أي حملات تستهدف تشويه العلامات التجارية المصرية، مشددة على أن إرث مؤسسها سيظل ركيزة أساسية في استمرار نجاح الشركة.

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