ميرنا نور الدين: "اتعورت بمشهد مع العوضي وسابلي علامة في وشي"

تحدثت الفنانة ميرنا نور الدين عن كواليس تصوير مسلسل "فهد البطل" وخاصة المشاهد العنيفة التي جمعتها بالفنان أحمد العوضي.

وأكدت ميرنا نور الدين خلال تصريحات إذاعية رصدها الموجز، أن مشاهد الضرب التي ظهرت على الشاشة كانت حقيقية وليست مجرد تمثيل، وكشفت عن لحظات مؤلمة تعرضت لها أثناء التصوير، ووصفت العوضي بأنه ملتزم بتقديم الواقعية حتى لو كان الثمن بعض الكدمات.

ميرنا نور الدين

كواليس ضرب ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل

أوضحت ميرنا نور الدين، أن بعض المشاهد التي بدت عنيفة على الشاشة كانت بالفعل كذلك في الواقع، مشيرة إلى أن أحمد العوضي لا يتظاهر بالضرب، بل يؤديه بشكل حقيقي لكن باحتراف.

وأضافت ميرنا نورالدين: "في ناس بتفتكر إنه مبيضربش بجد، بس أنا قلت له هقول للناس إنك ضربتنا كلنا".



وروت إحدى المواقف التي تسببت في إصابة وجهها قائلة: "اتعورت غصب عنه لأنه كان لابس خاتم، فسببلي جرح في وشي، وإيده تقيلة لما بيمسك إيدي بتوجعني أكتر من القلم نفسه".

تحدثت ميرنا عن أحد المشاهد التي تلقت فيها صفعة من العوضي، وقالت إنه أخبرها بضرورة الشعور الحقيقي بالألم لتجسيد المشهد بإتقان، وعلّقت على الأمر بابتسامة قائلة: "بعد ما خلصنا المشهد قلت له حسيت خلاص".

كواليس الصداقة والضحك في كواليس فهد البطل

وعن علاقتها بأبطال العمل، أوضحت ميرنا أن هذه ليست أول مرة تعمل فيها مع أحمد العوضي، لكنها الأولى التي يجمعهما فيها مشاهد كثيرة.

وقالت: "هو مش بيركز مع نفسه بس، بيهتم إن كلنا ننجح، وكان دايمًا بيتناقش معانا في المشاهد".

كما تحدثت عن علاقتهما الطريفة خلف الكاميرات، حيث قالت إنه كان يمازحها عندما تقول بعض الكلمات بطريقة غير مناسبة للدور، مضيفة: "كان يقول لي الجملة دي مش من شق التعبان، عدلي لسانك".

ميرنا نور الدين

كيمياء خاصة جمعت بين أبطال مسلسل فهد البطل

أشادت ميرنا بروح الفريق والتعاون الذي جمعها بكل من أحمد العوضي، كارولين عزمي، وعصام السقا، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالضحك والجدية في آن واحد.

وأضافت: "الكيميا كانت حلوة جدًا بينا، وكان بيخليني أخرج من طريقة ميرنا لطريقة الشخصية كناريا، خصوصًا في طريقة الكلام واللفظ".

أثبتت تصريحات ميرنا نور الدين أن كواليس تصوير "فهد البطل" كانت مليئة بالتفاصيل المثيرة والمواقف الإنسانية والاحترافية، وأن تقديم الأداء الواقعي في الدراما قد يتطلب أحياناً بعض التضحيات الجسدية، لكن النتيجة تأتي على الشاشة صادقة ومؤثرة.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما شارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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