تفاصيل مسلسل ياسمين رئيس الجديد خارج سباق رمضان 2026

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على بطولة مسلسل درامي جديد سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني لعام 2026 من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمود عبد التواب، المعروف بأعماله الناجحة مثل مسلسل "توبة"، ومن المقرر أن تبدأ جلسات عمل مكثفة في الأيام القادمة لاختيار باقي طاقم العمل ووضع اللمسات النهائية على تفاصيل المسلسل، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

نجاح مسلسل "منتهى الصلاحية" في رمضان 2025



شاركت ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "منتهى الصلاحية"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وآخرون. العمل كان من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ولاقى إشادة جماهيرية ونقدية واسعة.

إيرادات قياسية لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"



لم يتوقف نجاح ياسمين رئيس عند الشاشة الصغيرة، فقد حقق فيلمها الأخير "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، تخطت إيراداته في مصر 40 مليون جنيه، بينما تصدر البوكس أوفيس في السعودية بإيرادات بلغت نحو 24 مليون ريال. الفيلم من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، ومجموعة أخرى من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ما جعله يحظى بجماهيرية واسعة.

نشاط مستمر وتنوع في الأدوار



تواصل ياسمين رئيس التنقل بين الأعمال الدرامية والسينمائية، مما يعكس تنوع اختياراتها الفنية وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة تلبي اهتمامات الجمهور، ويترقب الجمهور تفاصيل أكثر عن مسلسلها الجديد، الذي سيكون إضافة مهمة إلى مسيرتها الفنية المميزة.

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