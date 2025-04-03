بعد نجاحها في رمضان 2025.. ياسمين رئيس تخوض تجربة جديدة في الدراما

شاركت الفنانة ياسمين رئيس في سباق دراما رمضان 2025 بعدة أعمال مميزة، منها مسلسل "جودر 2" الذي جمعها مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل "منتهي الصلاحية" الذي شارك في بطولته محمد فراج، وفي ظل النجاح الذي حققته في تلك الأعمال، تعاقدت ياسمين مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد من إنتاج شركة "أروما ستوديوز"، تأليف أيمن سليم وإخراج محمود عبدالتواب.

يرصد الموجز تفاصيل تعاقد ياسمين رئيس على المسلسل الجديد ونشاطها الأخير.

ياسمين رئيس

تحضيرات مسلسل ياسمين رئيس الجديد

من المتوقع أن يعقد فريق العمل جلسات مكثفة في الأيام المقبلة مع ياسمين رئيس للاستقرار على باقي التفاصيل المتعلقة بباقي الممثلين المشاركين في العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم الـ "off season" المقبل.

هذا العمل سيكون التعاون الثاني بين ياسمين رئيس والمخرج محمود عبدالتواب بعد مسلسل "رقم سري" الذي تم عرضه في نهاية العام الماضي.

أخر أعمال ياسمين رئيس

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا قبل الموسم الرمضاني بمسلسل "رقم سري" التي تدور أحداثه حول شخصية "لقاء"، موظفة في أحد البنوك، والتي تجد نفسها متورطة في عملية احتيال خطيرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وشارك في بطولته صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، رحمة أحمد.

مسلسل رقم سري

نجاح ياسمين رئيس في مسلسل "جودر 2"

في مسلسل "جودر 2"، قدمت ياسمين رئيس شخصية "شهرزاد" التي جسدتها في الجزء الأول من المسلسل الذي عُرض في رمضان الماضي.

كان العمل في إطار فانتازي تشويقي، وشارك في بطولته أيضًا نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، وغيرهم.

المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة وشركة أروما لـ تامر مرتضى.

مسلسل جودر 2

مواصلة النجاح في "منتهي الصلاحية"

في مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي عُرض في رمضان 2025، قدمت ياسمين رئيس شخصية محورية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تدور أحداثه حول عالم القمار والمراهنات.

شارك في بطولة العمل أيضًا محمد فراج، هبة مجدي، محمود الليثي، تامر نبيل، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل منتهي الصلاحية

بهذا تتواصل نجاحات ياسمين رئيس في تقديم أعمال درامية مميزة، مع مجموعة من المشاريع الفنية التي يتوقع لها أن تحقق المزيد من النجاح في المستقبل القريب.

أعمال أخرى ينتظرها المؤلف أيمن سليم

من جهة أخرى، ينتظر المؤلف أيمن سليم عرض أحدث أعماله، "روج أسود"، الذي سيعرض قريبًا على إحدى المنصات يشارك في المسلسل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، وغيرهم.

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