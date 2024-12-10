ياسمين رئيس: زوجي وش الخير عليا والعصبية سبب في مشاكلي الصحية

تصدر إسم الفنانة ياسمين رئيس تريند جوجل بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وتحدثت عن الكثير عن أسرارها وكواليس حول حياتها الفنية والشخصية والقت بالعديد من التصريحات التي يرصدها بنا موقع "الموجز" في السطور التالية:

العصبية المتكررة سبب مرضي

كشفت ياسمين رئيس عن سبب مشاكلها الصحية الفترة الأخيرة قائلة: كل ذلك بسبب العصبية الزائدة والتي دمرت صحتي الفترة الأخيرة، وإنها قررت التخلص من العصبية، بعدما حدث لها مشكلة صحية في الرأس تتعلق بتدفق الدم والأكسجين.

ياسمين رئيس وصاحبة السعادة

وأضافت: كنت بتعصب أوي بس بطلت الحمد لله، لإني تعبت وحسيت إني هبتدي أتأثر وجسمي بدأ يتعبني.. ولقيتني رايحة في حتة مظلمة ملهاش آخر.

سبب عصبية ياسمين رئيس الزائدة

أوضحت ياسمين رئيس أن سبب عصبيتها الفترة الأخيرة يرجع إلي مرض والدتها والتي توفت بسبب تأثرها بفيروس كورونا، مؤكدة أنه كان ضغط أكتر منه عصبية، وكنت مضغوطة ومش بتكلم فـ ده أثر عليا.

واستكملت: لما بدأ جهازي العصبي يتعب وميتحملش أي "عصبية" زائدة زي الأول، اتعلمت منه درس إني أحط أعصابي في تلاجة، لأن عصبية زمان جهازي العصبي مبقاش هيقدر يستحملها دلوقتي.

ياسمين رئيس

جوزي وش السعد عليا

واثناء حديث ياسمين رئيس عن فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" تطرقت إلي الصدفة التي جمعت بين أحداث الفيلم وحياتها الشخصية، حيث كانت تحضر لفستان زفافها في الوقت ذاته الذي كانت فيه تبحث عن الفستان الأبيض في الفيلم. وعلقت قائلة: "ربما الفيلم جلب لي الخير، ولكن الحقيقة أن زوجي كان فأل حسن عليّ، وشه حلو عليا"

ياسمين رئيس



أعمال ياسمين رئيس

تشارك ياسمين رئيس هذه الفترة في مسلسل "رقم سري" والذي يعرض على قناة dmc، مع الفنان صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين، أحمد الرافعي، ناردين فرج، رامي الطمباري، والعمل إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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