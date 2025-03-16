أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة الأخيرة.. جودر المصري يحرق شواهي ويرزق بمولود

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر بطولة ياسر جلال، حيث أثارت الأحداث تشويق الجمهور منذ بدء عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2 أحداثًا متسارعة ومليئة بالمفاجآت، حيث تمكنت شواهي من تنفيذ أكبر جرائمها بقتل الشيخ عبد الله، الذي جسّده الفنان عبد العزيز مخيون، في سعيها للوصول إلى القوة المطلقة عبر الكنوز الأربعة ومع مقتله، ضاعت آخر الأسرار التي كان يحتفظ بها لحرق الشيطان، مما منح الشر تفوقًا مؤقتًا.

لم تكتفي شواهي بقتل الشيخ عبد الله، بل تحالفت مع سيد الظلام وقدمت روحها له، طمعًا في المزيد من القوة.

وفي الوقت ذاته، نشبت خيانة بين أشقاء شواهي، حيث انتظر شميعة وأشمع خارج المعبد، إلا أن شميعة غدر بأخيه وأرداه قتيلًا، ولم تمر سوى لحظات حتى قامت شواهي بالتخلص من شميعة نفسه، لتجد نفسها وحيدة في ساحة الصراع.

بعد اكتشافه مقتل الشيخ عبد الله، عاش جودر لحظات من الألم والحزن، لكنه لم يسمح لليأس أن يسيطر عليه، حيث سارع إلى السلطان محذرًا إياه من الخطر الداهم، فاستجاب الأخير بسرعة وأمر بتجنيد الشباب استعدادًا لمواجهة شواهي.

مسلسل جودر 2

ومع ذلك، جاءت لحظة المواجهة محملة بالمفاجآت، حيث كشفت شواهي عن قوتها الطاغية وتمكنت من هزيمة الجميع بسهولة، ما جعل المعركة تبدو خاسرة.

وسط المعركة المحتدمة، ظهر داهش ليكشف لجودر أن صوت شواهي ليس سوى صوت سيد الظلام، ومنحه الصفحة الأخيرة من الكتاب الذي درسه الشيخ عبد الله.

وبين سطور هذه الصفحة، اكتشف جودر أن السبيل الوحيد لهزيمة الشر يكمن في إجبار الشيطان المتجسد في شواهي على نطق كلمة "الإنسان".

تولى جودر المهمة بشجاعة، متحملًا العذاب في سبيل استفزاز الشيطان المتجسد داخل شواهي، حيث سقطت في الفخ ونطقت الكلمة المحرمة، مما أدى إلى فنائها تمامًا واختفائها من الوجود، وبذلك انتهت حقبة الشر إلى الأبد.

مسلسل جودر 2

أسدل الستار على الحكاية بنهاية سعيدة، حيث رزقت شروق بمولودها، كما أنجب شهريار وشهرزاد طفلًا أطلقا عليه اسم "جودر"، تكريمًا للبطل الذي غيّر مصير الجميع ومع هذه الولادة الجديدة، أُعلن عن بداية عصر جديد، خالٍ من الظلام والخوف، لترسخ الحكاية في الأذهان كملحمة بطولية لا تُنسى.

مواعيد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2

عرضت قناة DMC الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

أحداث مسلسل جودر 2

يواصل مسلسل جودر 2، سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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