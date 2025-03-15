أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 14.. جوهرة تلجأ إلى جودر والسلطان يخفي سر الكنوز

تصاعدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر بطولة ياسر جلال، حيث أثارت الأحداث تشويق الجمهور وتحديدًا بعد سرقة رسالة مهمة من بيت أحمد بدير.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل جودر 2



تواصلت أحداث الحلقة 14 من مسلسل جودر 2 بمشاهد تجمع بين الدراما والمفاجآت، حيث تعيش شهرزاد مرحلة "الوحم" خلال حملها، وتمنت تناول

"الفسيخ" و طلبت من شهريار أن يشاركها تناول الطعام ورغم رفض شهريار مشاركتها في البداية، ألحّت عليه حتى جرب قطعة منه، فأعجبته وقرر مشاركتها الوجبة، وذلك وسط استكمالها لرواية قصة جودر.

مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2

مشاهدة مسلسل جودر 2 الحلقة 14

في سلسلة أحداث جودر المصري، اجتمعت أسرة جودر حول مائدة طعام أعدتها شروق، ولكن سرعان ما قاطعهم طارق غامض على الباب وعند فتحه، فوجئ جودر بوجود جوهرة برفقة داهش، حيث أخبرته بما حدث معها، ولجأت إليه طلبًا للحماية، ليقابلها أهل جودر بحفاوة واحتضان.

في سياق آخر، يقرر الشمعيون التضحية بأحد أفرادهم من أجل تقديم كهين، الذي يجسد دوره الفنان علاء مرسي، تفاصيل هامة حول كيفية تفعيل كنوز الشمردل.

وفي المقابل، يلجأ جودر إلى السلطان طالبًا مساعدته في مواجهة الشمعيين، ليكشف له السلطان عن مكان سري يتم فيه حفظ كتاب الكنوز داخل خزينة مدفونة تحت الأرض.



مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر 2

تعرض قناة DMC الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

أحداث مسلسل جودر 2

يواصل مسلسل جودر 2، سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

مسلسل جودر 2

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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