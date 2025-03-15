مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة.. وداع مؤلم لمفتاح وولعة يحقق العدالة للأيتام

تصاعدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، من تطورات عديدة بعد قتل "مفتاح" طه دسوقي وهروب مدير الدار مما أثارت الحلقة الأخيرة حزن الجمهور من أحداث حزينة مؤلمة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل مكون من 15 حلقة ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس



شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس لحظات درامية مؤثرة، حيث ضحى مفتاح (طه دسوقي) بنفسه من أجل صديقه ولعة (أحمد مالك)، ليتلقى عنه طعنة المطواة التي أودت بحياته، وعمّ الحزن دار الأيتام بالكامل، خاصة ولعة، الذي فقد صديق عمره ورفيق دربه، وسط أجواء من الأسى والصدمة.

مسلسل ولاد الشمس

لم يستطع ولعة تجاوز خسارته، فقرر البحث عن ماجد (محمود حميدة)، المتسبب في قتل مفتاح، والذي استولى على دار الأيتام بعد أن حرمه من أمه، انطلق ولعة في رحلة بحث حتى عثر عليه وجمع الأدلة الكافية التي تدينه، ليبلغ الشرطة ويحقق العدالة لصديقه الراحل.

بعد إغلاق صفحة الانتقام، افتتح ولعة "بازار الشمس"، وتزوج من حبيبته التي تنتظر مولودهما الأول، بينما بقيت والدته داعمة له في كل خطوة، ورغم محاولاته للمضي قدمًا، لم يستطع نسيان مفتاح، فظل يزور قبره بانتظام، محادثًا إياه وكأنه لا يزال بجانبه.

ختام مؤثر بأغنية "صاحبي" وتصاعد التفاعل لمسلسل ولاد الشمس

انتهت الحلقة الأخيرة بمشهد مؤثر على أنغام أغنية صاحبي لبهاء سلطان، مما زاد من المشاهد الحزينة وأثار تعاطف الجمهور، وتفاعل المشاهدون بقوة مع الأحداث، لتتصدر الحلقة التريند، تعبيرًا عن الحزن والوجع الذي تركته النهاية في نفوسهم.

مسلسل ولاد الشمس

لمسة إنسانية من قناة ON

وفي خطوة مؤثرة، عرضت قناة ON فيلمًا وثائقيًا عن الأيتام الذين نشأوا في الملجأ، حيث شاركوا قصص نجاحهم وتفاصيل حياتهم بعد الزواج، في رسالة ملهمة عن الصمود وتحقيق الأحلام رغم الصعاب.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس

عرض مسلسل ولاد الشمس في النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث عرضت الحلقة الأخيرة حصريًا أمس الجمعة على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

إعادة عرض الحلقة الأخيرة على قناة ON اليوم في الساعة 3:30 عصرًا، أما على قناة CB تعرض اليوم في الساعة 12:15 ظهرًا.

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