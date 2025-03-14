موعد عرض مسلسل ولاد الشمس الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة

يترقب جمعور عشاق المسلسلات الرمضانية 2024 موعد عرض حلقات مسلسل ولاد الشمس، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي حققت نجاح كبير منذ عرضها في رمضان 2025.



ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل ولاد الشمس الذي يعرض في رمضان 2025.



موعد عرض مسلسل ولاد الشمس

ويعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء والإعادة الأولى الساعة 5.30 صباحاً والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحاً، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً والإعادة الساعة 10.30 صباحاً، كما يعرض على قناة CBC الساعة 9.45 مساء والإعادة الأولى الساعة 2.45 صباحاً والإعادة الثانية الساعة 12.15 مساء.



قنوات عرض مسلسل ولاد الشمس





ويعرض مسلسل ولاد الشمس في شهر رمضان 2025 على عدة قنوات حيث يعرض على قناة ON، وقناة ON دراما، وقناة CBC وقناة CBC دراما، بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة Watch It.





ملخص الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس



شهدت الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس، يكتشف مفتاح محاولة سعاد الإيقاع بينه وبين ولعة، ويقرر مفتاح وولعة وألمظ العمل مع ياسين فيجدون أنفسهم مضطرين للعمل في تجارة المخدرات، ويتضح أن ماجد عم ولعة، ويخفي مفتاح الحقيقة عن ولعة كي لا يقتل ماجد.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس، أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، جلا هشام، مريم الجندي، معتز هشام، والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام، ومن تأليف مهاب طارق.

قصة مسلسل ولاد الشمس



ومسلسل ولاد الشمس تدور أحداثه حول صديقين، الاول اسمه ولعة، حيث يجسد الدور حمد مالك، والأخر اسمه مفتاح، ويلعب دوره طه دسوقي، ونشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض المسلسل رحلتهما في الحياة والتحديات التي تواجههما، والتي تقودهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

وبعد أن عاشا حياة قاسية داخل دار الأيتام، يقرر ولعة ومفتاح رفض تلك الحياة والتمرد عليها، وخاصة عقب إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار ماجد، الذي يعلن عليهما الحرب بعد ذلك، ويحاولان التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

عدد حلقات مسلسل ولاد الشمس

وينتمي مسلسل ولاد الشمس إلى نوعية الأعمال الدرامية، حيث تدور الأحداث على مدار الـ 15 حلقة، ويعرض حاليا في النصف الأول من رمضان 2025.

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