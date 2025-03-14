مسلسل ولاد الشمس الحلقة 14.. ولعة يكتشف والدته وماجد يرد بمؤامرة قاتلة

تصاعدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، من تطورات عديدة بعد حبس محمود حميدة في الدار وعقابه بعد كشف قتله "قطايف" معتز هشام وكشف حقيقة هوية "ولعة"، مما أثارت الحلقة الجديدة تشويق الجمهور، والمسلسل مكون من 15 حلقة ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ولاد الشمس



بعدما نجح ولعة (أحمد مالك) في الوصول إلى عنوان والدته الحقيقية، لم تكن الصدمة فقط في العثور عليها، بل في رد فعلها غير المتوقع حيث رفضت والدته تصديقه، مؤكدة أن ابنها الحقيقي مات عندما كان في الثالثة من عمره، وهو ما أخبرها به ماجد (محمود حميدة)، مدير دار الأيتام، الذي تبيّن لاحقًا أنه في الحقيقة عمه.

لم يستسلم ولعة، فتوجه إلى ماجد لمواجهته بالحقيقة وسؤاله عن سبب إخفاء هويته طوال هذه السنوات إلا أن ماجد حاول التلاعب به، مدعيًا أن السبب وراء ذلك هو زواج والدته بعد طلاقها من شقيقه، وأنه قام بتربيته في الدار حفاظًا عليه.

في مفاجأة غير متوقعة، تراجعت والدة ولعة عن موقفها، وبدأت تصدق أنه ابنها الحقيقي مصطفى واحتضنته، وطلبت منه مواجهة ماجد لاستعادة حقه وكشف الحقيقة.

مسلسل ولاد الشمس

في الوقت نفسه، كان مفتاح قد حصل على مستندات تثبت تورط ماجد في قضايا فساد، وتؤكد أحقية ولعة بالدار حيث قرر تسليم هذه المستندات لولعة، لكن ذلك تسبب في مشادة كبيرة بينه وبين ولعة، بعدما اكتشف الأخير أن مفتاح كان يعرف الحقيقة منذ فترة، لكنه أخفاها عنه.

مع تصاعد الأحداث، تمكن عبيد من تهريب ماجد من الدار، ليبدأ الأخير في تنفيذ خطته للتخلص من ولعة واستعادة المستندات واتفق مع رجاله على سرقة الوثائق، وإزاحة ولعة من طريقه نهائيًا.

قبل أن يتمكن ولعة من تسليم المستندات للشرطة، أرسل ماجد مجموعة من الرجال لقتله وسرقة الوثائق.

وفي لحظة المواجهة الحاسمة، تلقى مفتاح الطعنة بدلًا من ولعة، لتكون تلك اللحظة الصادمة هي نهاية الحلقة، تاركة المشاهدين في انتظار ما سيحدث بعد ذلك.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ولاد الشمس

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس



عرض مسلسل ولاد الشمس في النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث يتعرض الحلقة الأخيرة حصريًا اليوم الجمعة على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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