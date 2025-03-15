أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الأخيرة.. ليلى تتعافى ونهاية سعيدة بظهور يسرا

شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة تصاعد في أحداث مسلسل كامل العدد 3، مع عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة، مما زادت الأحداث أكثر إثارة وتشويق، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي.



يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الأخيرة مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.



مسلسل كامل العدد 3

ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3



شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3 أحداثًا مشوقة، حيث تعرضت ليلى، التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، لأزمة صحية خطيرة، مما استدعى دخولها غرفة العمليات، تبين أن لديها حملًا خارج الرحم، لكن الأطباء تمكنوا من إنقاذها، وسط قلق عائلتها، خاصة ابنها شريف، الذي عاد من الخارج إلى مصر فور علمه بالخبر.

ابطال مسلسل كامل العدد 3

في مفاجأة للجمهور، ظهر الفنان أحمد حاتم والفنانة دنيا سامي كضيوف شرف في الحلقة الأخيرة حيث جسد أحمد حاتم دور طبيب في المستشفى الذي انقذ ليلى من مرحلة الخطر، بينما ظهرت دنيا سامي بدور ممرضة، وعبّرا عن دهشتهما من عدد أطفال ليلى الكبير.

بعد تعافي ليلى وخروجها من المستشفى، قرر أطفالها مفاجأتها باستقبال دافئ، ليعبروا عن حبهم وسعادتهم بعودتها، في الوقت نفسه، وقف شريف بجانب شقيقته لمساعدتها على مواجهة التنمر، كما تعاون معها لإنتاج فيديوهات توعوية عن مخاطر تلوث البيئة.

لم تتوقف جهود ليلى عند ذلك، بل تمكنت من إقناع مدرب ابنها بإعادته إلى صفوف المنتخب، بعد أن عاد إلى مصر دون تقديم أعذار رسمية وبالفعل، عاد للمنافسات وحقق نجاحًا كبيرًا بفوزه بالكأس.

شهدت الحلقة أيضًا زواج ريم الخشت من أحمد عبدالوهاب، وسعادتها بخبر حملها، كما لعب حسين فهمي دورًا محوريًا في إنقاذ أحمد كمال من أزمته المالية، حيث قام بشراء أرضه للحفاظ على المزرعة من الضياع.

اختُتمت الحلقة بحفل كبير، تخلله ظهور خاص للفنانة يسرا، التي جاءت بدعوة من حسين فهمي، بهدف إثارة غيرة ميمي جمال بعد أن رفضت الزواج منه. وبالفعل، نجح في جعلها توافق، لتنتهي أحداث المسلسل بنهاية سعيدة ومليئة بالفرح.

قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



موعد اعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3

عرض مسلسل كامل العدد 3 في النصف الأول من شهر رمضان 2025، على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية، مما حقق نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3، أمس الجمعة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى كانت في الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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