ملخص أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 12.. سر جراب الطعام السحري وعبد الأحد

تصاعدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جودر 2، المكون من 15 حول مغامرات جودر بطولة ياسر جلال، حيث أثارت الأحداث تشويق الجمهور وتحديدًا بعد سرقة رسالة مهمة من بيت أحمد بدير.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جودر 2، خلال السطور التالية.

مسلسل جودر 2

ملخص أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جودر 2

يستمر جودر، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، في تنفيذ أوامر ملك البلاد بتوزيع الطعام على المحتاجين باستخدام جراب الطعام السحري لكن مع مرور الوقت، يتحول الأمر إلى أزمة، حيث يستغل الحرافيش هذا الخير، فيتوقف الناس عن العمل ويعتمدون كليًا على الطعام الذي يوزعه جودر.

يكتشف شقيق جودر الحقود سر الجراب السحري، فيقرر استغلاله لصالحه، فيتواطأ مع الحرافيش ويخطط معهم لسرقته وبالفعل، يتمكن الحرافيش من تنفيذ خطتهم وسرقة الجراب، مما يضع جودر في مأزق كبير لكن سرعان ما يكتشف جودر حقيقة الأمر بعد أن يخبره شقيقه الآخر بأن أخاهم الخائن هو المسؤول عن هذه الكارثة.

في سياق آخر، يواجه عبد الأحد محنة كبيرة، حيث تختطفه شواهي لإجباره على الكشف عن موقع الكنوز الأربعة لكنها تزيد من الضغط عليه عندما تخيره بين الإفصاح عن أماكن الكنوز أو التضحية بحياة ابنته، التي كانت السبب في تسليم الرسالة وسرقتها.

الحلقة تحمل الكثير من التوتر والتشويق، حيث يجد جودر نفسه في مواجهة مؤامرات وخيانات قد تهدد مهمته وأمانته، بينما يقف عبد الأحد في اختبار صعب بين الحفاظ على السر أو إنقاذ ابنته.

قائمة أبطال مسلسل جودر 2

يشارك في بطولة مسلسل جودر 2 نخبة من النجوم، من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، ووفاء عامر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مواعيد عرض مسلسل جودر 2

تبدأ قناة DMC بعرض الجزء الثاني من مسلسل جودر 2، يوميًا في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، مع توفير مواعيد إعادة في الساعة 6:15 صباحًا و12:00 ظهرًا، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أوقات مختلفة.

مسلسل جودر 2

أحداث مسلسل جودر 2

يواصل مسلسل جودر 2، سرد مغامرات "جودر الصياد" المستوحاة من قصص "ألف ليلة وليلة"، حيث يخوض رحلة شيقة للبحث عن كنوز الحكيم شمردل، ويواجه العديد من التحديات داخل الكهف الأسطوري، مما يزيد من التشويق والإثارة في الأحداث.

نجاح مسلسل جودر 2

حظي الجزء الأول من مسلسل جودر، الذي عُرض في رمضان 2024، بإعجاب واسع من المشاهدين، مما دفع صناع العمل إلى تقديم الجزء الثاني من مسلسل جودر 2 ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو يفوق الجزء الأول.

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