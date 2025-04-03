فيلم سيكو سيكو يواصل نجاحه في شباك التذاكر ويتصدر مشهد أفلام عيد الفطر

يواصل فيلم سيكو سيكو تصدر شباك التذاكر بمعدلات مشاهدة مرتفعة وسط جمهور عيد الفطر المبارك، مما تفوق على أفلام موسم عيد الفطر وأصبح قي المركز الأول.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز إيرادات افلام عيد الفطر على رأسهم فيلم سيكو سيكو

إيرادات فيلم سيكو سيكو بالأمس

حقق فيلم سيكو سيكو، إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث سجل أمس الأربعاء 15 مليونًا و142 ألفًا و851 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 40 مليونًا و234 ألفًا و447 جنيهًا في رابع أيام عرض.



قصة فيلم سيكو سيكو

يعد فيلم سيكو سيكو من الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تعكس الصراع بين الواقع والخيال في حياة الشباب، حيث يروي الفيلم قصة شابين يواجهان مفاجآت ومواقف غير متوقعة؛ أحدهما يعمل في شركة شحن، بينما الآخر لاعب ألعاب فيديو وتتطور الأحداث سريعًا ليجد الشابان نفسيهما في مشكلة كبيرة، مما يدفعهما للبحث عن مخرج بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو

توقعات حول عرض فيلم سيكو سيكو

كان الفنان طه دسوقي قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء تصوير فيلم سيكو سيكو، موضحًا أن العمل جاهز للعرض بعد الانتهاء من أعمال المونتاج، وانتظر الجمهور بفارغ الصبر رؤية هذا التعاون بين طه دسوقي وعصام عمر، مع متابعة كبيرة من محبي الفنانين.

كواليس تصوير فيلم سيكو سيكو

نشر طه دسوقي عبر حسابه على "إنستجرام" مجموعة صور من كواليس التصوير، ظهرت فيها مجموعة من النجوم المشاركين في الفيلم، مثل عصام عمر، خالد الصاوي، سليمان عيد، باسم سمرة، وغيرهم، وعلق قائلاً: "تمت بحمد الله.. فركش فيلم سيكو سيكو."

فيلم نجوم الساحل يحقق نجاحًا مميزًا

على صعيد آخر، يواصل فيلم نجوم الساحل، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، حيث سجل أكثر من مليون و511 ألف جنيه في يوم أمس.

فيلم نجوم الساحل من بطولة أحمد داش، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، ومايان السيد، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

فيلم نجوم الساحل

كما حضر أبطال العمل وأصدقاؤهم عرض الفيلم في دور العرض السينمائي وسط أجواء احتفالية مميزة.

ختامًا، يثبت كلا الفيلمين "سيكو سيكو" و"نجوم الساحل" نجاحهما الكبير في موسم أفلام عيد الفطر، مع إقبال جماهيري واسع يعكس حب المشاهدين للفن السينمائي في هذا التوقيت.

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