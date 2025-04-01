أكرم حسني يكشف كواليس مسلسل الكابتن في رمضان 2025

أكرم حسني يكشف عن مخاوفه قبل خوض التجربة.. أكد الفنان أكرم حسني أن مسلسل "الكابتن"، الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2025، كان معروضًا عليه منذ أربع سنوات، إلا أنه كان مترددًا في قبول هذه التجربة الجديدة، وأشار إلى أن العمل يحتوي على العديد من عناصر الفانتازيا، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا بالنسبة له كممثل، ويستعرض الموجز كواليس العمل.

حماس أكرم حسني للفكرة رغم التردد

في تصريحات تلفزيونية، أوضح أكرم حسني أنه تحمس للمشاركة في المسلسل، مشيرًا إلى أنه يفضل تقديم الكوميديا التي تتضمن رسائل ومعاني لطيفة بين السطور. وأكد أن الكيمياء بينه وبين المنتج كريم أبو ذكري لعبت دورًا مهمًا في اتخاذ قراره، حيث كان قد قرر في البداية عدم المشاركة في موسم رمضان لهذا العام، إلا أن فكرة "الكابتن" دفعته لإعادة التفكير والتواصل مع فريق العمل لتنفيذ المشروع.

فريق العمل والإنتاج

يعد مسلسل "الكابتن" أحد الأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا في رمضان 2025، وهو من تأليف عمرو الدالي، عن قصة كتبها أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني. وتم إنتاج العمل من قبل كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ما وفر له كافة الإمكانيات اللازمة ليخرج بصورة متميزة تناسب جمهور الدراما الرمضانية.

تفاعل واسع من الجمهور والنقاد

حظيت الحلقة الأخيرة من المسلسل بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر العمل الترند بعد عرضها مباشرةً. وتلقى "الكابتن" إشادات عديدة من الجمهور والنقاد على حد سواء، الذين أثنوا على الأداء التمثيلي والإخراج والقصة التي جمعت بين الفانتازيا والكوميديا في مزيج متقن.

أكرم حسني.. مسيرة ناجحة في عالم الكوميديا

يعد الفنان أكرم حسني من أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، حيث استطاع خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من الأعمال الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور. ومع تقديمه لمسلسل "الكابتن"، أثبت قدرته على التجديد والتنوع في أدواره، مما جعله واحدًا من أكثر الفنانين تأثيرًا في الساحة الفنية.

لا شك أن مسلسل "الكابتن" قد أضاف لرصيد أكرم حسني الفني تجربة جديدة ومميزة، إذ تمكن من تقديم عمل يجمع بين الضحك والرسائل الهادفة، مما يعكس تطور الدراما الكوميدية في الوطن العربي. ومع هذا النجاح، يتطلع الجمهور إلى مزيد من الأعمال التي تحمل بصمة أكرم حسني الفريدة.

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