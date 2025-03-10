أكرم حسني: أرقام الترند مبتفرقليش وده أول أجر خذته

كشف الفنان أكرم حسني عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وقال أكرم حسني إنه كان لايهتم بالأرقام وترتيبها في حياته مشيرا إلى أنه كان يهتم بتحقيق النجاح من أجل عائلته.

وأشار أكرم حسني إلى أنه لا يخفي عمره موضحا:"عمري ما خبيت عمري لإن السن مش بإيدينا فنستمتع بكل وقت ومفيش حاجة تكسفنا".

وأوضح أكرم حسني أنه لا يهتم بأرقام التريند لأنها مصنوعة مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي هو رد فعل الجمهور.

وكشف أكرم حسني عن أول أجر لها في الكتابة والتمثيل وهو 1500 جنيه للحلقة الواحدة، مشيرا إلى أن أطول ساعات تصوير له كان مشهدا لمدة ٦ ساعات .

وتحدث أكرم حسني عن أرقام الأجور قائلا:"الهدف مش الأعلى أجرا لكنه بيترجم مكانتي رقم ترتيب الأفيش مبيفرقش".



وأضاف أكرم حسني قائلا:"الأعلى مشاهدة والقاعة كاملة العدد معناه أن ما يقدم لاقى قبول واستحسان عند الناس".

وفي سياق آخر يعرض لأكرم حسني مسلسل الكابتن بطوله آية سماحة، سوسن بدر، عمر شوقي، وأحمد الرافعي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب،ومن تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

أحداث مسلسل الكابتن





ومسلسل الكابتن هو عمل درامي كوميدي تدور أحداثه حول كابتن طيار يجد نفسه في سلسلة من المواقف الكوميدية والمغامرات الغريبة خلال رحلاته الجوية، ويتسبب في حادث طائرة يؤدي إلى وفاة الركاب، مما يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياته المهنية والشخصية.



أحداث مسلسل الكابتن

ومسلسل الكابتن يجمع بين الكوميديا، الفانتازيا، والمغامرة، حيث يتعرض الطيار لمواقف غير متوقعة تؤدي إلى أحداث شيقة ومضحكة

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