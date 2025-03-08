مسلسل أكرم حسني رمضان 2025.. المغامرات مستمرة في أجواء من الكوميديا والتشويق

مسلسل أكرم حسني رمضان 2025.. مغامرات الفنان أكرم حسني مستمرة في أجواء من الكوميديا والتشويق والذي يعرض حلقاته ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025، ويتم إعادة عرض الحلقة التاسعة اليوم على قناة DMC وDMC دراما، بالإضافة إلى منصة Watch It.

ويستعرض لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية تفاصيل شامله عن مسلسل أكرم حسني رمضان 2025 الحلقة 9 عبر السطور التالية.

مسلسل أكرم حسني رمضان 2025

مواعيد عرض وإعادة مسلسل أكرم حسني رمضان 2025

وتأتي مواعيد عرض وإعادة مسلسل أكرم حسني رمضان 2025 كالتالي:

قناة DMC الساعة 9:45 مساءً، ويعاد الساعة 3:45 مساءً و8:00 صباحًا.

قناة DMC دراما الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 11:15 صباحًا و7:30 مساءً.

منصة Watch It تعرض الحلقة بالتزامن مع البث التلفزيوني.

قصة مسلسل أكرم حسني رمضان 2025

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول كابتن طيار حسام، الذي يواجه مفاجأة غير متوقعة بعدما يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليبدأ في رؤية أرواح بعض الركاب الذين يطلبون منه مساعدتهم في إتمام مهامهم العالقة، مما يقوده إلى مواقف غريبة ومليئة بالكوميديا والمغامرة.

مسلسل أكرم حسني رمضان 2025

أبطال مسلسل أكرم حسني رمضان 2025

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج شركة K Media كريم أبو ذكرى.

ويشارك في بطولته إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم.

تابعوا أحداث الحلقة التاسعة الليلة لمعرفة كيف سيواجه “الكابتن حسام” مغامرته الجديدة!

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