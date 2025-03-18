أكرم حسني يكشف كواليس رفضه العمل مع عادل إمام

كشف الفنان أكرم حسني عن كواليس اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن هذا القرار كان من أصعب القرارات التي اتخذها في مسيرته الفنية.

اكرم حسني ضيف برنامج حبر سري

وأوضح خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنه كان قد بدأ بالفعل تصوير مسلسله الشهير "ريح المدام" في نفس التوقيت، مما جعل من الصعب عليه الجمع بين العملين، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

سبب الاعتذار: ضغط التصوير واستحالة التنسيق

أكرم حسني شدد على أنه كان يحلم بالعمل مع الزعيم عادل إمام، لكنه لم يتمكن من التوفيق بين تصوير "ريح المدام" والمشاركة في "عفاريت عدلي علام"، وهو ما اضطره للاعتذار عن العمل رغم تقديره الكبير لهذه الفرصة. وأضاف:

"العمل مع الزعيم حلم لأي ممثل، لكن ظروف التصوير كانت ضد تحقيق هذا الحلم في ذلك الوقت."

ترشيح أكرم حسني: فخر كبير ولكن الاعتذار كان ضروريًا

أوضح حسني أن مجرد ترشيحه للعمل مع عادل إمام كان شرفًا كبيرًا له، لكنه اضطر للاعتذار لأنه كان قد تعاقد بالفعل على "ريح المدام" وبدأ التصوير، مما جعله غير قادر على الانسحاب من المشروع. وأكد أنه لا يزال يتمنى العمل مع الزعيم في المستقبل.

التحديات في العمل الفني والتوفيق بين الفرص

قرار أكرم حسني يعكس التحديات التي يواجهها الفنانون في التوفيق بين المشاريع الفنية، حيث يجد بعضهم صعوبة في تنسيق جداول التصوير، خاصة مع الإنتاجات الضخمة التي تحتاج إلى تفرغ كامل. كما يبرز كيف يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى فقدان فرص مهنية مهمة رغم الرغبة في اقتناصها.

هل تتكرر الفرصة في المستقبل؟

رغم مرور السنوات على هذا الموقف، إلا أن أكرم حسني لم يستبعد إمكانية العمل مع عادل إمام في المستقبل إذا سنحت الفرصة. كما أكد أن التجربة جعلته أكثر حرصًا على دراسة مواعيده الفنية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالمشاركة في أعمال جديدة.

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