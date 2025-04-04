مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية وتوزيع الدرجات

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن المواصفات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية للعام الدراسي 2024/2025.

والهدف من مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 هو توضيح شكل الأسئلة، توزيع الدرجات، وطريقة تقييم الطلاب، وذلك بما يتماشى مع النظام الجديد للامتحانات، الذي يعتمد على أسلوب الأسئلة متعددة الاختيارات (MCQ) إلى جانب بعض الأسئلة المقالية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

ويعرض لكم الموجز مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية

1. اللغة العربية:

تعد مادة اللغة العربية من المواد الأساسية في امتحانات الثانوية العامة، حيث يحتوي امتحان اللغة العربية على 55 سؤالًا ،وتتوزع هذه الأسئلة إلى 51 سؤالًا اختيار من متعدد، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية.

يُعد الامتحان بدرجة 80، بحيث تكون درجة النجاح 40 درجة، أي 50% من الدرجة النهائية، ويشمل الامتحان جميع الأجزاء التي يدرسها الطلاب في المنهج، مثل القراءة والنحو والبلاغة، وهو يعتمد بشكل كبير على قياس الفهم العميق للنصوص وتحليلها.

2. اللغة الأجنبية الأولى:

تتضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، أو الألمانية) 42 سؤالًا، من بينها 39 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية، ويهدف الامتحان إلى قياس مهارات الطلاب في القراءة والفهم والترجمة، بالإضافة إلى قواعد اللغة ،وتشكل الدرجة النهائية لهذه المادة 60 درجة، على أن تكون درجة النجاح فيها 30 درجة (50%).

3. التاريخ:

في مادة التاريخ، يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤالين مقاليين، والهدف من أسئلة التاريخ هو قياس قدرة الطالب على استرجاع المعلومات التاريخية وتحليلها، بالإضافة إلى فهم السياقات التاريخية المختلفة ،ويشمل الامتحان مواضيع التاريخ القديم والحديث، ويعتمد على قياس قدرة الطلاب على استنتاج الأحداث وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.

4. الجغرافيا:

تشتمل أسئلة الجغرافيا على 42 سؤالًا، منها 39 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية. يُركز الامتحان على قياس فهم الطلاب للخرائط، التحليل البيئي، والدراسات الجغرافية المتعلقة بالمناطق المختلفة في العالم، ويتم تقييم قدرة الطلاب على تفسير البيانات الجغرافية وتحليلها في سياق الأحداث الجغرافية العالمية.

5. الإحصاء:

تحتوي مادة الإحصاء على 35 سؤالًا، تشمل 33 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤالين مقاليين. تركز الأسئلة على قياس قدرة الطلاب في التعامل مع البيانات الإحصائية وتحليلها باستخدام الأساليب الرياضية ،ويشمل الامتحان تطبيقات على مفاهيم الإحصاء الأساسية مثل التوزيع الاحتمالي والانحدار.

وتم تحديد مواصفات امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية للعام الدراسي 2024/2025 لتناسب النظام الجديد للامتحانات الذي يعتمد على مزيج من الأسئلة الموضوعية والمقالية، وتعد هذه المواصفات خطوة مهمة في توفير شفافية أكبر للطلاب وضمان تقييم عادل لهم.

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