تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.. تفاصيل

تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.. قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية، خلال الترم الثاني بنظام البوكليت في كافة المحافظات.

وفي هذا الصدد، كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم ذلك خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة في المحافظات اليوم تفاصيل تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 2025

وعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم الخميس، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك بهدف متابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024/2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية أيضاً.

اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات

وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ووجه الوزير، وفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم، الشكر لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية في جميع المحافظات على جهودهم المبذولة في دعم وتطوير العملية التعليمية، والذي يعد إنجازًا لم يتحقق خلال الـ 30 عامًا الماضية، مشيدًا بدورهم في تنفيذ سياسات الوزارة وتعزيز جودة التعليم في جميع المحافظات.

وشدد وزير التعليم على أن كافة القرارات التي تتخذها الوزارة والتي تتم بالتنسيق الكامل مع مديري المديريات التعليمية، والقيادات التربوية، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية، وذلك من أجل ضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية في كل المحافظات.

نظام البوكليت بالشهادة الإعدادية ووزير التربية والتعليم

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على تعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، موجهًا بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام «البوكليت» في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

وأكد الوزير كذلك خلال اللقاء، على ضرورة انتهاء المديريات التعليمية من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس وذلك خلال شهر من الآن، موضحًا أن التشجير له دور هام وكبير في إتاحة بيئة صحية للطلاب عن طريق تواجد الظل وإنتاج الأكسجين النقي، وموجهًا بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها وذلك عقب الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير، مع ضرورة كل مديرية تعليمية بتقديم خطة زمنية واضحة بهدف إنجاز هذه الأعمال.

وفي إطار تحسين التنافس الإيجابي بين المدارس، شدد الوزير على أهمية تشجيع الإدارات التعليمية على الإهتمام بجودة البيئة المدرسية، وذلك عن طريق إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يساهم ذلك في تحفيز الطلاب والمعلمين على تعزيز مستوى المدارس والبيئة التعليمية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على إتاحة كل الإمكانيات اللازمة بهدف دعم المديريات التعليمية، وذلك مع التأكيد على دور مديري المديريات في التعاون المستمر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس من أجل تنفيذ هذه التوجيهات بأعلى مستوى من الكفاءة.



وبالنسبة لإستمرار الالتزام بالكثافات الطلابية لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل وسد العجز في أعداد المعلمين، حيث شدد الوزير على الإلتزام بالآليات التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي حين إعداد خطة العام الدراسى القادم.

كما أكد وزير التربية والتعليم على أهمية تكثيف جميع الجهود من أجل مواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مؤكداً على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتعزيز مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتعزيز مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، بهدف ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية من أجل مساعدته في تحقيق تعزيز مستواه التعليمى.

ولفت الوزير إلى أهمية تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات، حيث سوف تكون هذه اللقاءات هي فرصة قيمة بهدف مناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم، وسوف يفتح هذا التعاون المجال لأولياء الأمور للإلتقاء بمعلمي المواد الدراسية، مما يحسن ذلك التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، وفضلًا عن أن هذه الخطوة سوف تساهم في تحسين البيئة التعليمية وذلك بهدف مصلحة الطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، ومديرى ووكلاء المديريات التعليمية بكافة المحافظات.

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