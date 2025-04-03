مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي رسميا.. ( إليك التفاصيل )

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2025 وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم رسميا.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني

تنطلق مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2025 يوم السبت 24 مايو وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي

ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2025

وفي إطار استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2025 للشهادة الإعدادية، حيث ناقشت المديريات التعليمية مجموعة من الإجراءات لضمان سير الامتحانات بأعلى مستويات التأمين والانضباط، وجاءت على النحو التالي:

إضافة باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة لضمان تتبعها وتأمينها.

تغليف أوراق الأسئلة داخل أظرف معتمة مغلقة، ولا يتم فتحها إلا داخل لجان السير بواسطة الملاحظين.

توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة، مع توثيق موعد الفتح، تاريخ اليوم، واسم المادة.

منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات.

تنظيم خطوط سير سيارات توزيع الأسئلة لضمان وصول الأوراق إلى اللجان في الوقت المحدد، مع عدم فتح المظاريف إلا داخل اللجان الفرعية، وذلك قبل بدء الامتحان بخمس دقائق فقط.

التشديد على رؤساء اللجان بعدم تكليف معلم المادة بالملاحظة أثناء امتحان المادة التي يدرسها، مع اعتباره احتياطيًا في ذلك اليوم.

الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية في أعمال المراقبة، وفي حال الحاجة يتم استكمال الأعداد من معلمي المرحلة الابتدائية.

مواعيد امتحانات نهاية العام

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق النزاهة والانضباط وضمان سير الامتحانات بشكل منظم وعادل.

موعد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية يوم مايو إلى 29 مايو، أما امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ يوم 15 يونيو وتستمر إلى 10 يونيو وفقا لما حددته الوزارة رسميا.

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