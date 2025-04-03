تعرف على موعد امتحانات المدارس الثانوية الرياضية 2025.. بالتفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم نظام مادة التربية الرياضية وموعد امتحانات المدارس الثانوية الرياضية 2025، حيث يتم وضع أسئلة الامتحان العملي بشكل مركزي، وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية من مدربين متخصصين وفقًا لتخصص الطالب.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن نظام امتحان مادة التربية الرياضية لطلاب المدارس الثانوية الرياضية بالإضافة إلى معرفة موعد الامتحانات.

امتحانات المدارس الثانوية الرياضية

مواعيد امتحانات المدارس الثانوية الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات المدارس الثانوية الرياضية وهي كالتالي:

وتبدأ امتحانات المدارس الثانوية الرياضية الدور الأول امتحان النظري يبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، أما امتحان العملي الأربعاء 7 مايو 2025.

وتبدأ امتحانات المدارس الثانوية الرياضية الدور الثاني في امتحان النظري الثلاثاء 27 مايو 2025، أما امتحان العملي الأربعاء 28 مايو 2025.

امتحانات المدارس الثانوية الرياضية

ضوابط النجاح وتوزيع الدرجات

النهاية العظمى للمادة 100 درجة.

يشترط النجاح بالحصول على 30% من الدرجة المخصصة للامتحان النظري ،أما 60% من الدرجة المخصصة للامتحان العملي.

وتصل ضوابط النجاح وتوزيه الدرجات 10% مخصصة لمدى الانتظام ومستوى الأداء في التدريب الصيفي الإجباري لجميع المراحل "إعدادي- ثانوي"

النهاية الصغرى للنجاح 50 درجة.

نجاح الطالب في الثانوية العامة لا يتأثر بنتيجة مادة التربية الرياضية.

مهام المديريات التعليمية

تشكيل لجان للإشراف على سير الامتحان النظري. استلام أوراق الأسئلة للامتحانين العملي والنظري وفقًا للإدارة العامة للامتحانات. تقدير أوراق إجابة الامتحان النظري. إعداد صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية والامتحانات واعتمادها. إرسال كشوف النتائج إلى لجنة النظام والمراقبة في موعد أقصاه

الخميس 15 مايو 2025 للدور الأول.

الثلاثاء 3 يونيو 2025 للدور الثاني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم التفاصيل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو إلى 10 أغسطس من العام الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 31 مايو وتستمر إلى 4 يونيو.

موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

وتبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو وتستمر إلى 29 مايو.

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