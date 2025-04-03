موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025.. بالجدول الزمني

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظامين الجديد والقديم، مؤكدة أن الامتحانات تعتمد على نظام التقييم القائم على الفهم والاستيعاب.

يستعرض موقع “الموجز" التفاصيل بشأن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 رسما، حيث اعتمد الوزير محمد عبد اللطيف الجدول الرسمي للامتحانات لجميع الشعب في 11 مارس 2025.

الثانوية العامة 2025

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 على أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم نظام جديد

من المقرر أن يبدأ موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقا لما حددته ووارة التربية والتعليم كالتالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الخميس 10 يوليو الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية نظام جديد

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الخميس 10 يوليو الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية نظام قديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الأحد 6 يوليو علم النفس والاجتماع

الخميس 10 يوليو الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية علمي رياضة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت ووارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان الثانوية العامة 2025 ستشمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ بالإضافة إلى الأسئلة المقالية، وتوزعت الأسئلة في بعض المواد كالتالي:

اللغة العربية: 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 اختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 42 سؤالًا، منها 3 مقالية و39 اختيار من متعدد.

الفيزياء: 46 سؤالًا، منها 44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الأحياء: 46 سؤالًا، منها 32 سؤالًا بدرجة واحدة و14 سؤالًا بدرجتين، مع 3 أسئلة مقالية.

التاريخ: 46 سؤالًا، بينها 44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الجغرافيا: 42 سؤالًا، بينها 3 مقالية و39 اختيار من متعدد.

الرياضيات التطبيقية: 20 سؤالًا فقط، موزعة بين 10 أسئلة بدرجة واحدة و10 أسئلة بدرجتين.

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