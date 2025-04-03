موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025.. بالجدول الزمني
أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظامين الجديد والقديم، مؤكدة أن الامتحانات تعتمد على نظام التقييم القائم على الفهم والاستيعاب.
يستعرض موقع “الموجز" التفاصيل بشأن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 رسما، حيث اعتمد الوزير محمد عبد اللطيف الجدول الرسمي للامتحانات لجميع الشعب في 11 مارس 2025.
موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025
حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 على أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم نظام جديد
من المقرر أن يبدأ موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقا لما حددته ووارة التربية والتعليم كالتالي:
- الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 22 يونيو اللغة العربية
- الخميس 26 يونيو الفيزياء
- الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 3 يوليو الكيمياء
- الخميس 10 يوليو الأحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية نظام جديد
- الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 22 يونيو اللغة العربية
- الخميس 26 يونيو التاريخ
- الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 3 يوليو الجغرافيا
- الخميس 10 يوليو الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية نظام قديم
- الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء
- الأحد 22 يونيو اللغة العربية
- الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
- الخميس 26 يونيو التاريخ
- الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 3 يوليو الجغرافيا
- الأحد 6 يوليو علم النفس والاجتماع
- الخميس 10 يوليو الفلسفة والمنطق
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية علمي رياضة
- الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 22 يونيو اللغة العربية
- الخميس 26 يونيو الفيزياء
- الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 3 يوليو الكيمياء
- الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة
- الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025
أكدت ووارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان الثانوية العامة 2025 ستشمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ بالإضافة إلى الأسئلة المقالية، وتوزعت الأسئلة في بعض المواد كالتالي:
- اللغة العربية: 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 اختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة.
- اللغة الإنجليزية: 42 سؤالًا، منها 3 مقالية و39 اختيار من متعدد.
- الفيزياء: 46 سؤالًا، منها 44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.
- الأحياء: 46 سؤالًا، منها 32 سؤالًا بدرجة واحدة و14 سؤالًا بدرجتين، مع 3 أسئلة مقالية.
- التاريخ: 46 سؤالًا، بينها 44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.
- الجغرافيا: 42 سؤالًا، بينها 3 مقالية و39 اختيار من متعدد.
- الرياضيات التطبيقية: 20 سؤالًا فقط، موزعة بين 10 أسئلة بدرجة واحدة و10 أسئلة بدرجتين.
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