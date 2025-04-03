أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الصف الخامس الابتدائي بمادة اللغة الإنجليزية الترم الثاني 2025 وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحان الصف الخامس الابتدائي بمادة اللغة الإنجليزية.

مواصفات امتحان الصف الخامس

مواصفات امتحان الصف الخامس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الصف الخامس الابتدائي بمادة اللغة الإنجليزية وفقا لما حددته الوزارة كالتالي:

تغطي الأسئلة جميع نواتج التعلم بناءً على الوزن النسبي لكل موضوع دراسي.

تتدرج الأسئلة من السهل إلى الأصعب، لضمان مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

تشمل الورقة الامتحانية مستويات مختلفة من الصعوبة لقياس مستوى التحصيل بدقة.

تحقق الأسئلة توازنًا بين المهارات المعرفية لضمان قياس الفهم والاستيعاب بشكل شامل.

تتم صياغة الأسئلة بدقة ووضوح، مع الحرص على خلوها من أي لبس أو غموض.

تتضمن الورقة جميع البيانات الأساسية، مثل المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن المخصص، والفصل الدراسي.

مواصفات امتحان الصف الخامس

تنسيق الورقة الامتحانية بطريقة واضحة، من حيث نوع الخط، حجمه، المسافات بين الأسطر، الهوامش، العناوين، وتعليمات الأسئلة، مع التأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

يتم الالتزام بعدم تضمين أسئلة سياسية أو دينية أو تحمل أي نوع من التحيز.

بالنسبة لسؤال الفهم القرائي، يجب أن تتضمن القطعة مفردات لغوية سبق دراستها، مع التأكيد على عدم اقتباس النصوص من الكتب الدراسية المقررة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد مواصفات امتحان الصف الخامس الابتدائي بمادة اللغة الإنجليزية سيتم وفق هذه الضوابط لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وتقييم مستوى الطلاب بشكل عادل ومتوازن.

جدول امتحانات الترم الثاني 2025

تبدأ امتحانات الترم الثاني للصف الأول والثاني الابتدائي ويبدأ التقييم الأول من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، أما التقييم النهائي من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي

وتبدأ الأحد 18 مايو امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أما من 24 مايو إلى 29 مايو اختبارات المواد الأساسية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات يوم السبت 31 مايو 2025، انتهاء امتحانات الأربعاء 4 يونيو 2025، أما امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

انطلاق الامتحانات السبت 14 يونيو 2025.

امتحانات الدور الثاني السبت 26 يوليو 2025.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

بدء الاختبارات يوم السبت 31 مايو 2025.

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