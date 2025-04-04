تعرف علي موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الجديد

في خطوة جديدة لتعزيز فرص تملك السكن للمواطنين، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح 120 ألف وحدة سكنية موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". ويرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ونظم سداد مرنة. وأضاف أن وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وجّه بسرعة تشكيل مجموعة عمل مختصة لدراسة تفاصيل الطرح، بما يشمل أماكن الوحدات، الأسعار، أنظمة السداد، والمساحات المتاحة.

موعد الحجز الرسمي لوحدات الإسكان الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن باب الحجز سيفتح رسميًا يوم 15 أبريل 2025، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما الأخرى في المراحل النهائية ومن المقرر تسليمها خلال عامين كحد أقصى، وهي ميزة تنافسية في ظل أوضاع السوق العقاري.

تفاصيل ومواصفات الشقق المطروحة

مساحات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات الأسر.

جزء كبير من الوحدات جاهز للتسليم الفوري.

الإعلان الرسمي سيشمل شروط الحجز وآليات السداد بوضوح.

الطرح سيغطي عددًا كبيرًا من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية.



أسعار مناسبة ونُظم سداد مرنة

أشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعي في تسعير الوحدات ونظم السداد، حيث يجري حاليًا حصر دقيق للمواقع المستهدفة في عدد كبير من المحافظات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الحصر، بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

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