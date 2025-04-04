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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

ابني يعيش المساكنة وهذا موقفي منها.. تصريحات الراقصة دينا تثير الجدل

تصريحات الراقصة دينا
تصريحات الراقصة دينا

أثارت الفنانة دينا جدلاً واسعًا بعد حديثها الصريح عن المساكنة خلال استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة"، حيث كشفت عن رأيها الشخصي في هذه الفكرة، مؤكدة أنها لا تمانعها نظريًا، ولكنها لا تقبل تطبيقها على نفسها. يرصد الموجز أبرز تصريحات دينا فيما يلي: 

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ابنها يعيش المساكنة في الخارج

فاجأت دينا الجمهور بكشفها أن ابنها علي يعيش حاليًا حالة من المساكنة مع إحدى صديقاته خارج البلاد، مؤكدة أنها لا تعارض ذلك، مما أثار العديد من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.

لماذا ترفض دينا المساكنة لنفسها؟

ورغم تقبلها للفكرة، أوضحت دينا أنها لا يمكن أن تعيش المساكنة بنفسها، مشيرة إلى وجود اختلافات بين الرجل والمرأة في المجتمع، قائلة:
"أنا لا أقبل أن أعيش حالة مساكنة، فهناك أمور كثيرة تحق للرجل ولا تحق للمرأة، والبنت هي من تتأذى جراء هذه العلاقة."

رأيها في العلاقات قبل الزواج: "الزواج ليس عيبًا"

أكدت دينا أنها لا تؤيد العلاقات غير الرسمية بين الرجل والمرأة، موضحة:
"ليس لدي مشكلة في الزواج أكثر من 10 مرات، فهو ليس عيبًا أو حرامًا، لكن لا أقبل أن أكون في علاقة غير شرعية أو غير رسمية."

9 زيجات وأسباب الفشل المتكرر

كشفت دينا أنها تزوجت 9 مرات، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء فشل زيجاتها كان عدم تقبل أزواجها لطبيعة عملها كراقصة، حيث أوضحت:
"أنا لم أخدعهم وأقل لهم إنني أعمل ممرضة، لكنهم بعد الزواج لم يستطيعوا تقبل فكرة أن زوجتهم راقصة."

تصريحات دينا فتحت باب الجدل حول طبيعة العلاقات في المجتمع، وأثارت تساؤلات حول معايير القبول والرفض في العلاقات الاجتماعية والزوجية.

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