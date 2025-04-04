دينا تثير الجدل: ابني يعيش تجربة المساكنة والزواج أفضل من المصاحبة

أثارت الفنانة دينا ضجة واسعة خلال ظهور إعلامي جديد، حيث فجّرت الراقصة المصرية دينا مجموعة من التصريحات الجريئة خلال حلولها ضيفة على برنامج "الفصول الأربعة"، وتحدثت بصراحة عن مواقفها الشخصية تجاه العلاقات غير الرسمية، وكشفت للمرة الأولى تفاصيل خاصة عن حياة ابنها الشخصية، وموقفها من الزواج والمساكنة والمصاحبة.

يرصد الموجز أبرز تصريحات دينا فيما يلي:

الفنانة دينا

دينا تكشف تصريحات صادمة عن ابنها

في بداية حديثها، أوضحت دينا أنها لا تعارض فكرة "المساكنة" قبل الزواج، معتبرة أن هناك فرقًا بين ما يمكن أن يقبله الرجل وما يمكن أن تقبله المرأة في هذا السياق.

وأعلنت صراحة أن ابنها "علي" يعيش حاليًا علاقة مساكنة مع صديقته خارج مصر، مضيفة أنها تتفهم قراره ولا ترفضه، رغم ما قد يثيره هذا التصريح من جدل في المجتمع المصري المحافظ.

لماذا لا تقبل دينا المساكنة لنفسها؟

وعلى الرغم من تقبلها لفكرة المساكنة من الناحية النظرية، فإن دينا أوضحت بوضوح أنها ترفض تطبيقها على نفسها كامرأة، مبررة ذلك بأن المجتمع لا يتعامل بإنصاف مع النساء في مثل هذه العلاقات، حيث قالت: "أنا لا أقبل أن أعيش حالة مساكنة، فهناك أمور كثيرة تحق للرجل ولا تحق للمرأة، والبنت هي من تتأذى جراء هذه العلاقة".

ضد المصاحبة والزواج هو الحل

وفي موقف أكثر حدة، أكدت دينا رفضها الكامل لفكرة المصاحبة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن العلاقة يجب أن تكون في إطار رسمي وشرعي، حتى لو تكررت مرات الزواج، وأضافت بثقة: "ليس لدي مشكلة في الزواج أكثر من 10 مرات، فهو ليس عيباً ولا حراماً، ولكن لا أقبل أن أصاحب رجلاً لا تربطني به علاقة رسمية".

الفنانة دينا

تسعة زيجات فاشلة بسبب الرقص

وختمت دينا حديثها بكشف صريح عن عدد زيجاتها، حيث قالت إنها تزوجت 9 مرات، وأن معظم هذه الزيجات انتهت بالفشل بسبب عدم تقبل أزواجها لكونها راقصة، وتابعت: "أنا مضحكتش عليهم وقلت لهم إني شغالة ممرضة، هما كانوا عارفين إني راقصة، بس بعد الجواز بيبدأوا يرفضوا شغلي".

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