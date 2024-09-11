بعد تصريحاتها بالزواج 9 مرات.. من هم أزواج الراقصة دينا ؟

حلت الراقصة الاستعراضية دينا ضيفة على برنامج “ القاهرة واليوم ، الذي يقدمه إدوارد مع نانسي مجدي، وأثارت جدلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها بالرواج من 9 أشخاص ولا مانع لديها لـ الزواج من الـ 10 ، ومن هنا يرصد" الموجز ” من هم أزواج دينا.

دينا

الزيجة الأولى في حياة دينا

تزوجت دينا المرة الأول من رجل أعمال سمير عبد الله ، وهو الزواج الذي ظل لأعوام سرا، وتم الكشف عنه بعد ما قامت دينا برفع قضية في المحكمة للحصول على الطلاق من سمير، موكدة أنها ندمت على هذا الارتباط كثيراً، وبعد حصولها على الطلاق أعلنت اعتزالها الرقص، ولكن بعد شهور تراجعت عن قرارها وعادت للرقص مرة آخري.

الزيجة الثانية

تزوجت الفنانة دينا من المخرج الراحل سامي الباجوري ، وهو الراجل الوحيد الذي رزقت منه بطفل ، وهو ابنتها الوحيد على" وتعتبره دينا من أفضل الرجال الذين تواجدوا في حياتها

أصعب الزيجات في حياة دينا

تزوجت الفنان الاستعراضية دنيا 3 مرات من خارج الوسط الفني ومنها زواج من شاب لم تعترف به إلا بعد تسريب صورة عقد زواجهما.

كما تزوجت من رجل الأعمال الشهير حسام أبو الفتوح وهو الارتباط الذي استمر لأكثر من 5 سنوات ولم يعرف به أحد إلا بعد فضيحة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال نشر الـ"سى دى" الشهيرة.

آخر الزيجات في حياة دينا

دينا وبعد عدة تجارب زواج فاشلة، على حد قولها، ارتبطت عام 2011 بزوجها الحالي رجل الأعمال وائل أبو حسين، والذى ترفض حتى الآن الكشف عن تفاصيل ارتباطها به، وكيفية تعرفها عليه، وبررت ذلك بأن وائل لا يحب تدخل الصحافة في حياته الشخصية.

أخر أعمالها الفنية

على جانب آخر، تشارك دينا في رمضان 2025 في مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري، تأليف وإخراج ماجد المصري.

يذكر أن آخر أعمال دينا مشاركتها ضيف شرف في مسلسل "سر إلهي" عرض في رمضان 2024، بطولة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

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