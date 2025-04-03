كيفية التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.. وأخر موعد

كيفية التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن فتح باب التظلمات للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط برنامج سكن لكل المصريين 5، ما يمنحهم فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم وتقديم المستندات المطلوبة لضمان الاستفادة من المشروع.

وفيما يلي، يوضح الموجز كل التفاصيل حول كيفية التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، وخطوات إرسال التظلمات، والأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلبات.

كيفية التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي



وبدأ تلقي طلبات التظلم رسميًا منذ 23 مارس 2024، ويستمر حتى 24 أبريل 2024، أي لمدة شهر كامل. ويجب على المتقدمين الذين تلقوا إشعارات بعدم انطباق الشروط أن يسرعوا في تقديم التظلم قبل انتهاء المهلة.

وفيما يتعلق بكيفية التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، فإنها تأتي لضمان سهولة التقديم، خصصت وزارة الإسكان رابطًا إلكترونيًا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسباب الرفض بالتفصيل وتقديم التظلمات مباشرة عبر الموقع.

كيفية التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات تقديم التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي



الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إدخال بيانات الطلب والاستعلام عن سبب الرفض في حال عدم وضوحه في الرسالة النصية.

تجهيز المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاء الشروط.

رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني وإرسال طلب التظلم قبل الموعد النهائي.

أسباب عدم انطباق شروط شقق الإسكان الاجتماعي



أوضحت وزارة الإسكان عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض الطلب، ومن أبرزها:

1. نقص المستندات أو عدم استيفائها بالكامل



عدم تقديم الأوراق المطلوبة كاملة.

وجود استفادة سابقة بوحدة سكنية أو قطعة أرض من مشاريع الإسكان الاجتماعي.

تقديم طلب سابق للصندوق وعدم إلغاءه.

2. وجود مرافق مسجلة باسم المتقدم أو الزوج/ الزوجة



امتلاك عداد كهرباء أو غاز باسم المتقدم أو شريكه، مما يشير إلى امتلاك وحدة سكنية أخرى.

3. بيانات الدخل والتأمين الاجتماعي



تجاوز الحد الأقصى أو الأدنى للدخل وفقًا لشهادة المرتب المقدمة.

وجود رقم تأميني باسم المتقدم يشير إلى عمله في وظيفة غير مطابقة للبيانات المقدمة.

4. عدم توافق محل الإقامة مع موقع الحجز



إذا كان عنوان بطاقة الرقم القومي أو مكان العمل لا يتناسب مع المدينة التي تم التقديم عليها، فيجب تقديم طلب تعديل لمطابقة بيانات الحجز مع المدينة المناسبة.

حالات رفض التظلمات وعدم قبولها



أوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول التظلمات في بعض الحالات، أهمها:

عدم توافق الدخل مع الحد الأدنى أو الأقصى المعلن عنه.

عدم مطابقة عمر المتقدم للشروط المعلنة في كراسة الشروط.

عدم إثبات تغيير محل الإقامة أو التنازل عن وحدة سكنية سابقة.

عدم تقديم مستندات رسمية تثبت تصحيح الخطأ في البيانات التأمينية أو عدادات المرافق.

خطوات ما بعد تقديم التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي



بعد تقديم التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي والمستندات المطلوبة، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الملفات واتخاذ القرار النهائي، وفي حالة الموافقة، سيتم إدراج المتقدم ضمن المستحقين للحصول على الوحدة السكنية.

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