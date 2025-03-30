كيفية تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. للإستعلام والمتابعة

يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن كيفية تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الاجتماعي, للإستعلام عن حالة طلبهم, بعدما أعلنت وزارة الإسكان رسميًا، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، عن نتائج تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط المخصص “اضغط هنا”.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب المسجل مسبقًا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

تحديد الإعلان الخاص بك، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الطلب بالقبول أو الرفض.

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

نتائج تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي واسترداد مقدم الحجز

انتهت الوزارة من مراجعة التظلمات الخاصة بالمستبعدين من المبادرة، وأتاحت لهم إمكانية الاطلاع على النتائج النهائية عبر الرسائل النصية أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

بالنسبة للمتقدمين غير المقبولين، يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز خلال 14 يومًا من إعلان النتائج عبر مكاتب البريد, بينما المتقدمون الذين لم يحصلوا على وحدة سكنية بسبب عدم أولوية الحجز، فيمكنهم استرداد أموالهم خلال 30 يومًا.

أولوية تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

يتم تخصيص الوحدات السكنية وفق معايير الأولوية لضمان العدالة في توزيع الدعم السكني، وتشمل:

موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

المتزوج الذي يعول (لديه أبناء)

الأرامل والمطلقات اللاتي يعُلن أطفالًا

المتزوجون دون أبناء

الأعزب أو الأرمل/المطلق بدون إعالة

وفي حال التساوي بين المتقدمين، يتم تفضيل الأكبر سنًا.

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وفّرت وزارة الإسكان عدة قنوات للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي والاستفسار عن النتائج أو تقديم الشكاوى، وتشمل:

الخط الساخن: 1188 – 5777 – 5999 (من أي هاتف محمول) أو 090071117 (من أي خط أرضي).

الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك.

الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا.

ويعد مشروع "سكن لكل المصريين" جزءًا من رؤية مصر 2030، إذ تسعى الحكومة إلى توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال وحدات مدعومة وتسهيلات في السداد.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .. اعلان النتائج