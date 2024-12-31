آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. لسه بقيلك فرصة تقدم

شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمديد فترة سداد مقدمات جدية في شقق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 15 يناير 2025، مع غلق باب شراء كراسات الشروط غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، بالإضافة إلى مد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنا ، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مد فترة سداد جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كما أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا التمديد يأتي بهدف منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط ولكن لم يتمكنوا من دفع مقدم جدية الحجز أو رفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني لاستكمال إجراءات التقديم والحصول على فرصة لحجز وحدة سكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" شهدت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث تم بيع نحو 755 ألف كراسة شروط، وسدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز، فيما سجل 411 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مؤكدة استمرار منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في العمل بكفاءة، مع إمكانية استفادة المواطنين من هذه الخدمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

كما أكدت أن هذه الخدمة مجانية، ولا تُعتبر بديلاً عن الموقع الإلكتروني للصندوق المخصص لتقديم الأوراق ورفع المستندات ضمن الإعلان، مضيفة أن الشكاوى الأكثر شيوعًا كانت تتعلق بنسيان كلمة السر، أو وجود طلبات سابقة على النظام مع عدم القدرة على تحديثها، أو نسيان تفاصيل الطلبات التي تم تقديمها في إعلانات سابقة، وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى وحلها بشكل فعال.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

1. شراء كراسة الشروط، حيث يجب على المواطن شراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

2. التسجيل الإلكتروني، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق للتسجيل.

3. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، اما إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا، قم بإنشاء حساب جديد، أو سجل الدخول لحسابك الحالي.

4. رفع المستندات الشخصية، حيث يتطلب الأمر رفع صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

5. شهادات الدخل، يجب تقديم شهادات دخل حديثة ومختومة.

6. إيصالات المرافق، ويتم رفع إيصالات مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز) لمحل السكن الحالي.

7. المستندات الاجتماعية، ويتم تقديم المستندات التي تدل على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

8. إدخال البيانات المطلوبة، قم بادخال البيانات المطلوبة بدقة، وقم برفع المستندات بصيغة PDF.

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