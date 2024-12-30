باقي ساعات.. آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5، والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان موضحة كل تفاصيله للراغبين في الحصول على وحدات سكنية مخفضة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويوضح الموجز في السطور التالية طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء فترة الحجز التي حددتها وزارة الإسكان.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

جدير بالذكر أنه منحت وزارة الإسكان الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 فرصة أخيرة لرفع أوراق التقديم على الشقق، وحددت تاريخه بـ 31 ديسمبر 2024 أي ينتهي فترة الحجز والتقديم غدًا الثلاثاء.

وزارة الإسكان

المستندات وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وأتاحت وزراة الإسكان للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 عن طريق اتباع هذه الخطوات:

- شراء كراسة الشروط حيث يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد لشراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه .

- دفع مقدم الحجز، قم بسداد مبلغ جدية الحجز المحدد ويختلف حسب المشروع والمحافظة الواقع فيها الوحدات السكنية حيث يكون في بعض المناطق 20 ألف جنيه وأخرى 30 ألف جنيه.

- التقديم الإلكتروني، قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ورفع المستندات المطلوبة وفقاً للإرشادات الواردة في الكراسة.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

جميع المستندات المرفقة بصيغة PDF ولا تزيد مساحتها عن 2 ميجابايت.

وبعد ملئ البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة تنتظر حتى يتم غلق الإعلان وانتهاء فترة التقديم.

عقب غلق الإعلان وانتهاء المهلة المحددة للتقديم تقوم الوزارة بمراجعة الأوراق للتحقق من مطابقتها للشروط.

ويذكر أن وزارة الإسكان الاجتماعي أكدت في عدة بيانات أن التقديم على الشقة مع بداية فتح باب الحجز أو التقديم متأخرًا لن يؤثر بأي شكل على النتيجة النهائية وما إذا كان المتقدم يتوفر فيه الشروط أم لا.

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