بعد مد المهلة.. موعد انتهاء تقديم سكن لكل المصريين في إعلان الإسكان الاجتماعي الأخير

موعد انتهاء تقديم سكن لكل المصريين.. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان عن تمديد فترة التقديم لمشروع "سكن لكل المصريين 5" حتى 15 يناير 2025, وذلك استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على شراء كراسات الشروط ودفع جدية الحجز.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة التقديم في 31 ديسمبر 2024، ولكن تم منح فرصة إضافية للمواطنين الذين سددوا المبلغ المطلوب.

تمديد فترة التقديم لمشروع "سكن لكل المصريين 5"

مدَّت وزارة الإسكان، الممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، فترة التقديم على الموقع الإلكتروني للمشروع حتى منتصف يناير المقبل، ليتمكن المتقدمون من رفع المستندات المطلوبة.

سكن لكل المصريين في إعلان الإسكان الاجتماعي

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المهلة تلبيةً لطلبات المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط, مشيرة إلى أن قرار التمديد جاء بسبب الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.

على الرغم من الإقبال الواسع على وحدات "سكن لكل المصريين 5"، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن بعض الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات ما زالت متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، ولم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة.

سكن لكل المصريين في إعلان الإسكان الاجتماعي

وتحدد الأولوية في التوزيع بناءً على عدة معايير، حيث تعطي الأولوية للأسر المتزوجة التي تعول، ثم الأرامل والمطلقات اللاتي يعولن، تليها الأسر المتزوجة غير المعولة، ثم الأعزب، وتُعطى الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة تساوي الشروط.

إقبال كبير على شراء كراسات الشروط ودفع جدية الحجز

سجلت حملة "سكن لكل المصريين 5" إقبالًا متزايدًا من المواطنين، وبلغ عدد من اشتروا كراسات الشروط نحو 700 ألف شخص، بينما وصل عدد الذين دفعوا مقدم جدية الحجز إلى نحو 400 ألف مواطن.

رفع كفاءة الموقع الإلكتروني لاستقبال الطلبات

من أجل تسهيل عملية التقديم، قام الصندوق بتحديث الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات المتقدمين وزيادة الطاقة الاستيعابية له, تم تسجيل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق حتى الآن.

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آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى .. سكن لكل المصريين 5