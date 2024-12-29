آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي .. انتهز الفرصة وقدم بسرعة

يهتم كثير من المواطنين وخاصة الراغبين في حجز وحدات سكنية تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بمعرفة آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وخطوات التسجبل والأوراق المطلوبة، وشروط الحجز.

ما هو آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي الخاصة بشقق مشروع "سكن لكل المصريين 5" يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر 2024، حيث يتزامن هذا مع استمرار رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025.

شقق الإسكان الاجتماعي

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد أعلن عن طرح شقق سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا في إطار مشروع "سكن لكل المصريين 5".

وتعد الشقق التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي شقق جاهزة للتسليم في مختلف المحافظات بسعر 270 ألف جنيه للوحدة.

ما هي شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وبالنسبة لشروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي، فإن مقدم جدية الحجز يبلغ 20 ألف جنيه، مع قسط شهري يبدأ من 1472 جنيهًا. يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 3500 جنيه شهريًا. كما يتم دفع نسبة 20% من سعر الوحدة عند التعاقد.

ما هي طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت وزراة الإسكان طريقة التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 عن طريق اتباع هذه الخطوات:

شراء كراسة الشروط حيث يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد لشراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه. دفع مقدم الحجز، قم بسداد مبلغ جدية الحجز المحدد ويختلف حسب المشروع والمحافظة الواقع فيها الوحدات السكنية حيث يكون في بعض المناطق 20 ألف جنيه وأخرى 30 ألف جنيه. التقديم الإلكتروني، قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ورفع.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

المستندات الأخرى المطلوبة وفقاً لشروط كل مشروع.

شقق الإسكان الاجتماعي

وكانت وزارة الإسكان قد وجهت المواطنين بعدم التزاحم داخل مكاتب البريد، منوهة بأنها تطبع الكراسة باستمرار، كما أن شراء الكراسة مبكرًا أو متأخرًا لن يؤثر في الحصول على الوحدة من عدمه.

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