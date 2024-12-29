قبل غلق باب التقديم.. خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الإسكان عن موعد غلق سداد جدية حجز وسحب كراسات الشروط لشقق سكن كل المصريين 5، منوهة بأن 31 دسيمبر 2024 هو آخر موعد للحجز للحصول على وحدة سكنية.

ويوضح الموجز في التقرير طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين قبل الإغلاق.

عدد الوحدات المطروحة في شقق الإسكان الاجتماعي

وكانت وزرارة الإسكان أعلنت عن طرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

- الدخول عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويل العقاري من خلال النقر هنا.

شقق الإسكان

- قم بملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافة للمستندات التالية (بصيغة PDF بحد أقصى2MB) لتحميلها على الموقع بملف واحد.

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

- تحميل شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة إذا كانت تعمل على أن تكون مختومة وموقعـة ومؤرخة مـن جهة العمل فـي تاريخ معاصر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليها الفرد أو أسـرة الزوج والزوجة إذا كانت تعمل وذلك إن وجد.

- تحميل أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش اسـتثنائي - امتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسـابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي تفيد صافي الدخل السـنوي أو الشهري للفـرد أو الأسـرة الـزوج والزوجـة إذا كانـت تعمـل علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.



المستندات المطلوبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- قم بتقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- يجب أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.



المستندات المطلوبة من العاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

- قم بتقديم شهادة معتمدة مــن جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- يجب أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

المستندات المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- قم بتقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- لابد من تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- يجب ألا تقل مدة مزاولة العمل عن 12 شهر.

المستندات المطلوبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

- شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

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